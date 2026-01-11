Камбек в большинстве. Парма обыграла Лечче, пропустив гол на 1-й минуте
Матч завершился со счетом 2:1
В воскресенье, 11 января 2026 года, состоялся матч 20-го тура Серии А между «Лечче» и «Пармой».
Игра прошла на стадионе «Стадио Виа дель Маре» в Лечче и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостевой команды.
Гости пропустили уже на первой минуте матча, но после удаления Банды в составе «Лечче» сумели совершить камбэк и выиграть игру.
Серия А 2025/26. 20-й тур, 11 января
Лечче – Парма – 1:2
Голы: Стулич, 1 – Габриэль, 64 (автогол), Пельегрино, 72
Удаление: Банда, 50
