Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Камбек в большинстве. Парма обыграла Лечче, пропустив гол на 1-й минуте
Чемпионат Италии
Лечче
11.01.2026 13:30 – FT 1 : 2
Парма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
11 января 2026, 15:53 | Обновлено 11 января 2026, 16:33
42
0

Камбек в большинстве. Парма обыграла Лечче, пропустив гол на 1-й минуте

Матч завершился со счетом 2:1

11 января 2026, 15:53 | Обновлено 11 января 2026, 16:33
42
0
Камбек в большинстве. Парма обыграла Лечче, пропустив гол на 1-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 11 января 2026 года, состоялся матч 20-го тура Серии А между «Лечче» и «Пармой».

Игра прошла на стадионе «Стадио Виа дель Маре» в Лечче и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости пропустили уже на первой минуте матча, но после удаления Банды в составе «Лечче» сумели совершить камбэк и выиграть игру.

Серия А 2025/26. 20-й тур, 11 января

Лечче – Парма – 1:2

Голы: Стулич, 1 – Габриэль, 64 (автогол), Пельегрино, 72

Удаление: Банда, 50

По теме:
Интер – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Фиорентина – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фиорентина – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Парма Лечче Ламек Банда Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Футбол | 11 января 2026, 10:30 7
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист

Киевляне намерены подписать турка Эрена Айдина

Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Теннис | 11 января 2026, 07:31 2
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене

Решающая встреча начнется 11 января ориентировочно в 08:00 по Киеву

Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Футбол | 11.01.2026, 16:12
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Штрафные круги и слабый Дудченко. Украина – 14-я в мужской эстафете КМ
Биатлон | 11.01.2026, 13:26
Штрафные круги и слабый Дудченко. Украина – 14-я в мужской эстафете КМ
Штрафные круги и слабый Дудченко. Украина – 14-я в мужской эстафете КМ
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Футбол | 11.01.2026, 06:23
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
09.01.2026, 21:21
Футбол
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 9
Футбол
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12
Бокс
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 16
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем