Неудачный день тенниса. Определен победитель турнира АТР 500 в Дохе
Джек Дрейпер в финале пятисотника в Катаре уступил Андрею Рублеву в трех сетах
22 февраля состоялся финальный матч на хардовом турнире АТР 500 в Дохе, Катар.
В решающем поединке сошлись Джек Дрейпер (Великобритания, ATP 16) и Андрей Рублев (АТР 10). Британец не сумел завоевать трофей, уступив в трех сетах за 2 часа и 6 минут.
ATP 500 Доха. Хард. Финал
Джек Дрейпер (Великобритания) [8] – Андрей Рублев [5] – 5:7, 7:5, 1:6
Это была четвертая встреча соперников. Дрейпер проиграл все четыре очных противостояния.
Дрейпер провел третий финальный поединок в карьере и впервые проиграл. В 2024 он стал чемпионом в Штутгарте и Вене.
Рублев выиграл 17-й титул в карьере и с понедельника поднимется на 9-е место в рейтинге АТР.
Ранее также завершился финал на тысячнике в ОАЭ у женщин. Там Клара Таусон проиграла «нейтралка» Мирре Андреевой.
Back to winning ways 👏@AndreyRublev97 recaptures his best form to take the Doha title#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/5H1Qpc5MZM— Tennis TV (@TennisTV) February 22, 2025
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