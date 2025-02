Неудачный день тенниса. Определен победитель турнира АТР 500 в Дохе

22 февраля состоялся финальный матч на хардовом турнире АТР 500 в Дохе, Катар.

В решающем поединке сошлись Джек Дрейпер (Великобритания, ATP 16) и Андрей Рублев (АТР 10). Британец не сумел завоевать трофей, уступив в трех сетах за 2 часа и 6 минут.

ATP 500 Доха. Хард. Финал

Джек Дрейпер (Великобритания) [8] – Андрей Рублев [5] – 5:7, 7:5, 1:6

Это была четвертая встреча соперников. Дрейпер проиграл все четыре очных противостояния.

Дрейпер провел третий финальный поединок в карьере и впервые проиграл. В 2024 он стал чемпионом в Штутгарте и Вене.

Рублев выиграл 17-й титул в карьере и с понедельника поднимется на 9-е место в рейтинге АТР.

Ранее также завершился финал на тысячнике в ОАЭ у женщин. Там Клара Таусон проиграла «нейтралка» Мирре Андреевой.

Back to winning ways 👏@AndreyRublev97 recaptures his best form to take the Doha title#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/5H1Qpc5MZM