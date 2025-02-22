Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Неудачный день тенниса. Определен победитель турнира АТР 500 в Дохе
ATP
22 февраля 2025, 19:31 | Обновлено 22 февраля 2025, 19:34
1676
15

Неудачный день тенниса. Определен победитель турнира АТР 500 в Дохе

Джек Дрейпер в финале пятисотника в Катаре уступил Андрею Рублеву в трех сетах

22 февраля 2025, 19:31 | Обновлено 22 февраля 2025, 19:34
1676
15
Неудачный день тенниса. Определен победитель турнира АТР 500 в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер

22 февраля состоялся финальный матч на хардовом турнире АТР 500 в Дохе, Катар.

В решающем поединке сошлись Джек Дрейпер (Великобритания, ATP 16) и Андрей Рублев (АТР 10). Британец не сумел завоевать трофей, уступив в трех сетах за 2 часа и 6 минут.

ATP 500 Доха. Хард. Финал

Джек Дрейпер (Великобритания) [8] – Андрей Рублев [5] – 5:7, 7:5, 1:6

Это была четвертая встреча соперников. Дрейпер проиграл все четыре очных противостояния.

Дрейпер провел третий финальный поединок в карьере и впервые проиграл. В 2024 он стал чемпионом в Штутгарте и Вене.

Рублев выиграл 17-й титул в карьере и с понедельника поднимется на 9-е место в рейтинге АТР.

Ранее также завершился финал на тысячнике в ОАЭ у женщин. Там Клара Таусон проиграла «нейтралка» Мирре Андреевой.

По теме:
Джек Дрейпер – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Джек Дрейпер – Андрей Рублев. Прогноз и анонс на финал АТР 500 в Дохе
Нужно спасать Катар. На турнире АТР 500 в Дохе определена финальная пара
Джек Дрейпер Андрей Рублев ATP Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Футбол | 21 февраля 2025, 20:58 2
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию

Украинки начали розыгрыш Лиги наций с минимальной победы

Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
Бокс | 22 февраля 2025, 02:45 0
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»

Маклин считает, что все избегают Баколе

Стародубцева сыграет в отборе к пятисотнику в Мериде. Известна соперница
Теннис | 22.02.2025, 06:23
Стародубцева сыграет в отборе к пятисотнику в Мериде. Известна соперница
Стародубцева сыграет в отборе к пятисотнику в Мериде. Известна соперница
Домашние стены помогли. Верес сенсационно разгромил Кривбасс
Футбол | 22.02.2025, 14:56
Домашние стены помогли. Верес сенсационно разгромил Кривбасс
Домашние стены помогли. Верес сенсационно разгромил Кривбасс
На карту и наличными. Рассекречена зарплата Герреро в Динамо
Футбол | 22.02.2025, 11:37
На карту и наличными. Рассекречена зарплата Герреро в Динамо
На карту и наличными. Рассекречена зарплата Герреро в Динамо
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
я бачу тут на сайті ошиваються кацапездали, пора би вас приструнить
Ответить
0
adidas77
якого хера ви взагалі транслюєте новини про парашних окупантів?
Ответить
-2
Первый Среди Равных
Поздравления Андрею! В первый же день выступил против войны. 
А нашему мужскому теннису наверное ближайших лет 50 не светит даже таких побед
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
Anatoliy65
Кому не удачний а кому дуже удачний як і в Дубаї, для українського тенісу який турнір був удачний і коли?
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
33may
Лучший день в российский теннисе, кому то о таком успехе только мечтать в розовых снах 
Ответить
-21
Показать Скрыть 6 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
20.02.2025, 23:10 4
Биатлон
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграл с Порту
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграл с Порту
20.02.2025, 18:46 10
Футбол
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
20.02.2025, 23:27 2
Футбол
Таусон и Мухова в трехчасовом триллере определили финалистку турнира в ОАЭ
Таусон и Мухова в трехчасовом триллере определили финалистку турнира в ОАЭ
21.02.2025, 20:40 8
Теннис
Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?
Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?
21.02.2025, 06:23 2
Футбол
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
21.02.2025, 07:48 6
Футбол
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
21.02.2025, 02:50 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
20.02.2025, 21:38 79
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем