Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 14:41 |
Экс-игрок Шахтера может завершить карьеру. Он попрощался с дебютантом УПЛ

Андрей Тотовицкий выступил с заявлением

ФК Шахтер Донецк. Андрей Тотовицкий

Украинский полузащитник Андрей Тотовицкий рассказал о разрыве контракта с черниговской «Кудровкой». Футболист объяснил такое решение.

– Пишут, будто «Кудровка» разорвала с Вами контракт. Эта информация соответствует действительности?

– Да, это правда. Это обоюдное решение, – лаконично сказал Тотовицкий.

– Есть ли у вас планы на дальнейшую карьеру? Или пока сосредотачиваетесь на лечении?

– Я уже вылечился. Планов нет никаких, я ближе к завершению карьеры, чем к продолжению, – сказал Тотовицкий.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Тотовицкий провел шесть матчей за Кудровку, отличившись одним забитым голом. Долгий период Андрей залечивал травму, из-за чего пропустил концовку первой части сезона УПЛ.

Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
valerafan1
Кудрівка, на мій погляд, це не раціональна розтрата грошей. Немає ні своєї домівки, ні свого стадіона. Навіщо викидати гроші на вітер? Щоб один рік пограти в Прем"єр лізі?
ffff
"Кудрівка" не чернігівська, вони з області, а до міста ніякого відношення не мають. Чомуж тоді не пишете київська Ковалівка?
Roman
Легенда ШД
