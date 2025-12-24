Экс-игрок Шахтера может завершить карьеру. Он попрощался с дебютантом УПЛ
Андрей Тотовицкий выступил с заявлением
Украинский полузащитник Андрей Тотовицкий рассказал о разрыве контракта с черниговской «Кудровкой». Футболист объяснил такое решение.
– Пишут, будто «Кудровка» разорвала с Вами контракт. Эта информация соответствует действительности?
– Да, это правда. Это обоюдное решение, – лаконично сказал Тотовицкий.
– Есть ли у вас планы на дальнейшую карьеру? Или пока сосредотачиваетесь на лечении?
– Я уже вылечился. Планов нет никаких, я ближе к завершению карьеры, чем к продолжению, – сказал Тотовицкий.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Тотовицкий провел шесть матчей за Кудровку, отличившись одним забитым голом. Долгий период Андрей залечивал травму, из-за чего пропустил концовку первой части сезона УПЛ.
