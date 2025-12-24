Дебютант УПЛ расторг контракт с экс-игроком Шахтера. Ушли и еще двое

Дебютант Украинской Премьер-лиги Кудровка планирует быть достаточно активной на трансферном рынке в зимнее трансферное окно, но пока клуб приступил к чистке состава.

По информации источника, «Кудровка» прекратила сотрудничество с Кириллом Матвеевым, Андреем Тотовицким и Алексеем Литовченко. О причинах такого решения ничего не сообщается.

В нынешнем сезоне Кудровка занимает 13-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 15 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.