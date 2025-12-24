Украина. Премьер лига24 декабря 2025, 13:22 |
908
0
Дебютант УПЛ расторг контракт с экс-игроком Шахтера. Ушли и еще двое
Тотовицкий, Матвеев и Литовченко покинули расположение «Кудровки»
24 декабря 2025, 13:22 |
908
0
Дебютант Украинской Премьер-лиги Кудровка планирует быть достаточно активной на трансферном рынке в зимнее трансферное окно, но пока клуб приступил к чистке состава.
По информации источника, «Кудровка» прекратила сотрудничество с Кириллом Матвеевым, Андреем Тотовицким и Алексеем Литовченко. О причинах такого решения ничего не сообщается.
В нынешнем сезоне Кудровка занимает 13-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 15 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 декабря 2025, 16:37 8
Ближе всего к подписанию форварда находится «Вест Хэм»
Футбол | 24 декабря 2025, 09:45 4
Артем, кроме клубов АПЛ, имеет возможность переехать в Саудовскую Аравию
Футбол | 24.12.2025, 12:59
Футбол | 23.12.2025, 22:17
Футбол | 23.12.2025, 14:53
Комментарии 0
Популярные новости
23.12.2025, 12:39 48
23.12.2025, 07:00 20
23.12.2025, 00:16
23.12.2025, 09:33 7
22.12.2025, 08:59 1
23.12.2025, 00:45 3
24.12.2025, 04:02
22.12.2025, 23:29