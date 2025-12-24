Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Дебютант УПЛ расторг контракт с экс-игроком Шахтера. Ушли и еще двое
Украина. Премьер лига
Дебютант УПЛ расторг контракт с экс-игроком Шахтера. Ушли и еще двое

Тотовицкий, Матвеев и Литовченко покинули расположение «Кудровки»

Дебютант Украинской Премьер-лиги Кудровка планирует быть достаточно активной на трансферном рынке в зимнее трансферное окно, но пока клуб приступил к чистке состава.

По информации источника, «Кудровка» прекратила сотрудничество с Кириллом Матвеевым, Андреем Тотовицким и Алексеем Литовченко. О причинах такого решения ничего не сообщается.

В нынешнем сезоне Кудровка занимает 13-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 15 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Андрей Тотовицкий Кудровка Алексей Литовченко Кирилл Матвеев
Олег Вахоцкий Источник: UA-Football
