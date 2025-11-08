ФОТО. ТОП-10 самых сексуальных спортсменов планеты. №2 вас удивит

18-летний Люк Литтлер признан самым сексуальным спортсменом мира по версии сайта IllicitEncounters.com, опередив множество знаменитостей.

В опросе, проведенном среди 2000 женщин, он получил наивысшие оценки за уверенность и естественность. Представитель сайта отметил: «Он не гонится за физическим идеалом – его уверенность в себе и есть главный афродизиак».

В десятку также вошли Энтони Джошуа (10-е место), Эрлинг Холанд (9-е), британский теннисист Джек Дрейпер (8-е), звезда «Реала» Джуд Беллингем (7-е) и игрок NFL Трэвис Келси (6-е). В пятерке лучших – испанский теннисист Карлос Алькарас (5-е) и лидер мирового рейтинга по дартсу Люк Хамфрис (4-е).

Третье место занял гонщик «Макларена» Ландо Норрис, ведущий борьбу за титул чемпиона «Формулы-1». Вторым стал Тайсон Фьюри, который намекает на возможное возвращение в ринг ради третьего боя с Александром Усиком.

Победитель рейтинга, Люк Литтлер, начал год с победы на чемпионате мира и триумфа в World Grand Prix, обыграв Хамфриса 6:1. На ближайшем турнире он встретится с Дарилом Герни, Коннором Скаттом и Карелом Седлачеком – уже в статусе самого сексуального спортсмена планеты.