Холанд в шестой раз подряд назван лучшим футболистом Норвегии

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд в шестой раз подряд получил награду Gullballen как лучший футболист Норвегии по итогам сезона 2025.

Эту почетную награду ежегодно вручает Норвежская футбольная федерация лучшим игрокам в мужской и женской категориях.

25‑летний форвард улучшил собственный рекорд, став рекордсменом по количеству таких наград в своей стране – в 6-й раз (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025).

Холанд, комментируя свою очередную победу, отметил, что для него это большая честь, и подчеркнул успешный год, в котором Норвегия уверенно пробилась на чемпионат мира 2026, а он сам продолжал демонстрировать высокие результаты.

Эрлинг Холанд: «Это большое достижение – выиграть награду снова. Это позитивно, и я очень ценю это. Это был интересный год, и произошло много событий. Квалифицироваться на чемпионат мира – невероятно важно и высоко ценится. Это без сомнения было главным событием года для меня.

Это фантастично – быть частью этого и наконец достичь цели. Мы отправились на Сан-Сиро и знали, что квалифицируемся, но завершили с размахом, обыграв Италию 4:1. Это то, о чем мы могли только мечтать. Поэтому это большое достижение, и мы невероятно рады этому. Теперь нас ждет чемпионат мира, и я с нетерпением этого жду».

В текущем сезоне Эрлинг Холанд забил 26 голов в 28 матчах, учитывая все клубные турниры.