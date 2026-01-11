Холанд в шестой раз подряд назван лучшим футболистом Норвегии
Награда Gullballen вручена норвежскому форварду Манчестер Сити
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд в шестой раз подряд получил награду Gullballen как лучший футболист Норвегии по итогам сезона 2025.
Эту почетную награду ежегодно вручает Норвежская футбольная федерация лучшим игрокам в мужской и женской категориях.
25‑летний форвард улучшил собственный рекорд, став рекордсменом по количеству таких наград в своей стране – в 6-й раз (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025).
Холанд, комментируя свою очередную победу, отметил, что для него это большая честь, и подчеркнул успешный год, в котором Норвегия уверенно пробилась на чемпионат мира 2026, а он сам продолжал демонстрировать высокие результаты.
Эрлинг Холанд: «Это большое достижение – выиграть награду снова. Это позитивно, и я очень ценю это. Это был интересный год, и произошло много событий. Квалифицироваться на чемпионат мира – невероятно важно и высоко ценится. Это без сомнения было главным событием года для меня.
Это фантастично – быть частью этого и наконец достичь цели. Мы отправились на Сан-Сиро и знали, что квалифицируемся, но завершили с размахом, обыграв Италию 4:1. Это то, о чем мы могли только мечтать. Поэтому это большое достижение, и мы невероятно рады этому. Теперь нас ждет чемпионат мира, и я с нетерпением этого жду».
В текущем сезоне Эрлинг Холанд забил 26 голов в 28 матчах, учитывая все клубные турниры.
Ny pris til @ErlingHaaland🌟 Gratulerer så mye! pic.twitter.com/xKgrvfSrsa– Fotballandslaget (@nff_landslag) January 10, 2026
Idrettsgallaen er i gang og vi gratulerer så mye til @ErlingHaaland som vinner av utøvernes pris🤩 pic.twitter.com/9qgexTEu6M– Fotballandslaget (@nff_landslag) January 10, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская команда разочаровала выступлением
Легендарному боксеру предлагали сменить гражданство