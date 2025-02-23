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Премьер-лига
Динамо Киев
23.02.2025 18:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 09:57 | Обновлено 23 февраля 2025, 10:18
91
0

Динамо – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 февраля в 18:00 состоится матч 18-го тура УПЛ

23 февраля 2025, 09:57 | Обновлено 23 февраля 2025, 10:18
91
0
Динамо – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

23 февраля в 18:00 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

«Динамо» на клубной арене в Киеве будет принимать львовские «Карлаты».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет Николай Балакин из Киевской области.

Динамо лидирует в УПЛ с 43 очками, Карпаты занимают 6-ю позицию (24 пункта).

Динамо – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится телеканалом УПЛ-ТБ, который доступен на платформе MEGOGO.

Динамо - Карпаты
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Трансляция матча В эфире

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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