23.02.2025 18:00 - : -
Украина. Премьер лига23 февраля 2025, 09:57 | Обновлено 23 февраля 2025, 10:18
91
0
Динамо – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
23 февраля в 18:00 состоится матч 18-го тура УПЛ
23 февраля 2025, 09:57 | Обновлено 23 февраля 2025, 10:18
91
0
23 февраля в 18:00 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
«Динамо» на клубной арене в Киеве будет принимать львовские «Карлаты».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет Николай Балакин из Киевской области.
Динамо лидирует в УПЛ с 43 очками, Карпаты занимают 6-ю позицию (24 пункта).
Читайте также:Динамо – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится телеканалом УПЛ-ТБ, который доступен на платформе MEGOGO.
Динамо - КарпатыСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 февраля 2025, 17:49 77
Илью удалили на старте встречи
Футбол | 23 февраля 2025, 09:20 6
24 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ
Футбол | 23.02.2025, 08:01
Бокс | 23.02.2025, 02:10
Бокс | 23.02.2025, 00:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.02.2025, 18:27 5
21.02.2025, 20:42 16
23.02.2025, 00:50 10
22.02.2025, 22:18
21.02.2025, 08:58 4
23.02.2025, 00:43 9
23.02.2025, 06:47 3
23.02.2025, 01:53 49