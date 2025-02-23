23 февраля в 18:00 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

«Динамо» на клубной арене в Киеве будет принимать львовские «Карлаты».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет Николай Балакин из Киевской области.

Динамо лидирует в УПЛ с 43 очками, Карпаты занимают 6-ю позицию (24 пункта).

Динамо – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится телеканалом УПЛ-ТБ, который доступен на платформе MEGOGO.