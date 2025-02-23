23 февраля в 18:00 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

«Динамо» на клубной арене в Киеве будет принимать львовские «Карлаты».

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Обслуживать матч будет судья Николай Балакин из Киевской области.

Динамо лидирует в УПЛ с 43 очками, Карпаты занимают 6-ю позицию (24 пункта).

Обнародованы стартовые составы команд на матч между Динамо и Карпатами

Динамо: Нещерет, Овчаренко, Попов, Ярмоленко, Ванат, Тымчик, Кабаев, Буяльский, Михавко, Пихальонок, Михайленко.

Запас: Игнатенко, Бражко, Волошин, Шапаренко, Рубчинский, Караваев, Дячук, Герреро, Беловар, Дубинчак, Брагару, Пономаренко.

Карпаты: Кинарейкин, Мирошниченко, Жан Педросо, Бабогло, Сыч, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Очеретько, Краснопир.

Запас: Домчак, Булеза, Пидлепенец, Игорь Невес, Клименко., Чабан, Танда, Полегенько, Шах, Стенио, Стецьков.