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Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 17:02 | Обновлено 23 февраля 2025, 18:10
2216
11

Обнародованы стартовые составы команд на матч между Динамо и Карпатами

23 февраля в 18:00 состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги

23 февраля 2025, 17:02 | Обновлено 23 февраля 2025, 18:10
2216
11
Обнародованы стартовые составы команд на матч между Динамо и Карпатами
ФК Динамо

23 февраля в 18:00 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

«Динамо» на клубной арене в Киеве будет принимать львовские «Карлаты».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет судья Николай Балакин из Киевской области.

Динамо лидирует в УПЛ с 43 очками, Карпаты занимают 6-ю позицию (24 пункта).

Обнародованы стартовые составы команд на матч между Динамо и Карпатами

Динамо: Нещерет, Овчаренко, Попов, Ярмоленко, Ванат, Тымчик, Кабаев, Буяльский, Михавко, Пихальонок, Михайленко.

Запас: Игнатенко, Бражко, Волошин, Шапаренко, Рубчинский, Караваев, Дячук, Герреро, Беловар, Дубинчак, Брагару, Пономаренко.

Карпаты: Кинарейкин, Мирошниченко, Жан Педросо, Бабогло, Сыч, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Очеретько, Краснопир.

Запас: Домчак, Булеза, Пидлепенец, Игорь Невес, Клименко., Чабан, Танда, Полегенько, Шах, Стенио, Стецьков.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Динамо - Карпаты стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 11
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Pixelman
ржавчина вже тут як тут
Удачі, Київ 
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Кроти  як завжди гілку вболівальників Динамо встигли застрати переживають за результат
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+2
Pavel_i_CO
Не удачі східнякам)
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+2
Petrocub_Moldova
Мріють про помсту мусорам і в хинчештському Петрокубі! 🇲🇩🇲🇩🇲🇩
🦁🦁🦁Леви, у ваших лапках - можливість здійснити наші мрії!
Віримо, всіма серцями у цей вечір за Карпати! 💚🤍
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-6
Nba37
Очеретько забьёт  
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-6
DonetskCity_Love_Rybakinu
🌋💎МАКІЇВСЬКИЙ ДІАМАНТ Очеретько у старт! 
То вам без сумніву кінець. 
⚽⚽⚽Хет-трик скріньте
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-7
AK.228
Удачи Карпатам 
Ответить
-7
KARPATY_LVIV
💚🤍🦁🦁🦁
Львів вперед! Вперед Карпати!
Дірку київську їбати!
Гол за голом забивати!
Місто Лева прославляти!
Будем Дірочку їбати❗ 
Вболівати за Карпати❗
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-8
Показать Скрыть 1 ответ
Esbjerg_forenede_Boldklubber
Вперед Карпати! На вас, леви, величезні надії сьогодні.
Повинні помститись ментам за скривджений Есб'єрг🇩🇰. Ми його українські вболівальники, але сьогодні усі кулаки за вас✊
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-8
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