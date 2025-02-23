Обнародованы стартовые составы команд на матч между Динамо и Карпатами
23 февраля в 18:00 состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги
23 февраля в 18:00 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
«Динамо» на клубной арене в Киеве будет принимать львовские «Карлаты».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет судья Николай Балакин из Киевской области.
Динамо лидирует в УПЛ с 43 очками, Карпаты занимают 6-ю позицию (24 пункта).
Обнародованы стартовые составы команд на матч между Динамо и Карпатами
Динамо: Нещерет, Овчаренко, Попов, Ярмоленко, Ванат, Тымчик, Кабаев, Буяльский, Михавко, Пихальонок, Михайленко.
Запас: Игнатенко, Бражко, Волошин, Шапаренко, Рубчинский, Караваев, Дячук, Герреро, Беловар, Дубинчак, Брагару, Пономаренко.
Карпаты: Кинарейкин, Мирошниченко, Жан Педросо, Бабогло, Сыч, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Очеретько, Краснопир.
Запас: Домчак, Булеза, Пидлепенец, Игорь Невес, Клименко., Чабан, Танда, Полегенько, Шах, Стенио, Стецьков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Завершились четыре матча 18-го тура УПЛ, еще четыре поединка впереди
На чемпионате мира по биатлону состоялась заключительная женская гонка
Удачі, Київ
🦁🦁🦁Леви, у ваших лапках - можливість здійснити наші мрії!
Віримо, всіма серцями у цей вечір за Карпати! 💚🤍
То вам без сумніву кінець.
⚽⚽⚽Хет-трик скріньте
Львів вперед! Вперед Карпати!
Дірку київську їбати!
Гол за голом забивати!
Місто Лева прославляти!
Будем Дірочку їбати❗
Вболівати за Карпати❗
Повинні помститись ментам за скривджений Есб'єрг🇩🇰. Ми його українські вболівальники, але сьогодні усі кулаки за вас✊