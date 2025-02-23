Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – Карпаты
23 февраля в 18:00 пройдет матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги
23 февраля в 18:00 пройдет матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Киевское «Динамо» на домашней арене принимает львовские «Карлаты».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Николай Балакин из Киевской области назначен главным арбитром поединка.
Киевское Динамо лидирует в УПЛ (43 очка), Карпаты находятся на 6-м месте (24 балла).
Динамо – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится телеканалом УПЛ-ТБ, который доступен на платформе MEGOGO.
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