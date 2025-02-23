Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – Карпаты
Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 10:31 | Обновлено 23 февраля 2025, 10:41
51
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – Карпаты

23 февраля в 18:00 пройдет матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги

23 февраля 2025, 10:31 | Обновлено 23 февраля 2025, 10:41
51
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – Карпаты
ФК Динамо

23 февраля в 18:00 пройдет матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Киевское «Динамо» на домашней арене принимает львовские «Карлаты».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Николай Балакин из Киевской области назначен главным арбитром поединка.

Киевское Динамо лидирует в УПЛ (43 очка), Карпаты находятся на 6-м месте (24 балла).

Динамо – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится телеканалом УПЛ-ТБ, который доступен на платформе MEGOGO.

По теме:
Роман ГРИГОРЧУК: «Сформировали стиль игры, в котором футболистам комфортно»
Динамо – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юрий ВЕРНИДУБ: «Не буду искать виновных, но три мяча – детские ошибки»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Динамо - Карпаты где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Бокс | 23 февраля 2025, 00:50 10
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол

Вечером 22 февраля в Эр-Рияде пройдет поединок-реванш

«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
Футбол | 23 февраля 2025, 08:41 0
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ

«Эвертон» разошелся миром в поединке с «красными дьяволами»

Рубен АМОРИМ: «Не знаю, что изменить. МЮ нужно просто пережить сезон»
Футбол | 23.02.2025, 08:22
Рубен АМОРИМ: «Не знаю, что изменить. МЮ нужно просто пережить сезон»
Рубен АМОРИМ: «Не знаю, что изменить. МЮ нужно просто пережить сезон»
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Футбол | 23.02.2025, 06:47
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Бокс | 23.02.2025, 01:53
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-игрок и тренер Реала: «Барселона получила прямой путь в полуфинал ЛЧ»
Экс-игрок и тренер Реала: «Барселона получила прямой путь в полуфинал ЛЧ»
21.02.2025, 18:27 5
Футбол
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
22.02.2025, 07:50 10
Футбол
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
23.02.2025, 07:01 1
Бокс
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
21.02.2025, 20:58 2
Футбол
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
23.02.2025, 00:43 9
Бокс
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
21.02.2025, 08:20 5
Бокс
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
21.02.2025, 13:21 63
Футбол
21 февраля состоится матч Лиги наций между Албанией и Украиной
21 февраля состоится матч Лиги наций между Албанией и Украиной
21.02.2025, 11:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем