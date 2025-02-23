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  4. ВИДЕО. Модрич прямым ударом в девятку забил в ворота Жироны
Испания
23 февраля 2025, 18:15 |
280
0

ВИДЕО. Модрич прямым ударом в девятку забил в ворота Жироны

Ветеран снова делает результат для «королевского клуба

23 февраля 2025, 18:15 |
280
0
ВИДЕО. Модрич прямым ударом в девятку забил в ворота Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 февраля, в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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На 41-й минуте матча Лука Модрич пробил очень сильно по воротам «Жироны и попал в девятку. Голкипер к такому удару не был готов.

ВИДЕО. Модрич прямым ударом в девятку забил в ворота Жироны

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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