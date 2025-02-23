Испания23 февраля 2025, 18:15 |
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ВИДЕО. Модрич прямым ударом в девятку забил в ворота Жироны
Ветеран снова делает результат для «королевского клуба
23 февраля 2025, 18:15 |
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В воскресенье, 23 февраля, в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Жирона».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
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На 41-й минуте матча Лука Модрич пробил очень сильно по воротам «Жироны и попал в девятку. Голкипер к такому удару не был готов.
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