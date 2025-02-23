Другие новости23 февраля 2025, 06:39 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
23 февраля 2025, 06:39 |
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В воскресенье, 23 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Александрия – Заря
17:15 Реал – Жирона
18:00 Динамо – Карпаты
18:30 Манчестер Сити – Ливерпуль
ТЕННИС
19:00 Юлия Стародубцева – Леолия Жанжан
КИБЕРСПОРТ
18:00 MOUZ – FALCONS
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