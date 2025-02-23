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23 февраля 2025, 06:39 |
34
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

23 февраля 2025, 06:39 |
34
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

В воскресенье, 23 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Александрия – Заря

Ggbet 1.86 – 3.65 – 4.51

17:15 Реал – Жирона

Ggbet 1.31 – 6.58 – 10.101

18:00 Динамо – Карпаты

Ggbet 1.44 – 4.75 – 7.80

18:30 Манчестер Сити – Ливерпуль

Ggbet 3.03 – 3.98 – 2.25

ТЕННИС

19:00 Юлия Стародубцева – Леолия Жанжан

Ggbet 1.83 – 1.83

КИБЕРСПОРТ

18:00 MOUZ – FALCONS

Ggbet 1.97 – 1.85

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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