СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля

В воскресенье, 23 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Александрия – Заря

1.86 – 3.65 – 4.51

17:15 Реал – Жирона

1.31 – 6.58 – 10.101

18:00 Динамо – Карпаты

1.44 – 4.75 – 7.80

18:30 Манчестер Сити – Ливерпуль

3.03 – 3.98 – 2.25

ТЕННИС

19:00 Юлия Стародубцева – Леолия Жанжан

1.83 – 1.83

КИБЕРСПОРТ

18:00 MOUZ – FALCONS

1.97 – 1.85