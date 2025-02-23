В воскресенье, 23 февраля, проходит матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

Встречу принимает Этихад в Манчестере.

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На 14-й минуте матча египетский вингер гостей Мохамед Салах открыл счет после розыгрыша углового. Счет на табло - 0:1.

❗️ ВИДЕО. Снова он! Салах открыл счет в матче с Манчестер Сити