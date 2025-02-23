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Англия
23 февраля 2025, 18:52 |
417
1

ВИДЕО. Снова он! Салах открыл счет в матче с Манчестер Сити

Египетский вингер забил свой 25-й мяч в текущем сезоне АПЛ

23 февраля 2025, 18:52 |
417
1
ВИДЕО. Снова он! Салах открыл счет в матче с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

В воскресенье, 23 февраля, проходит матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

Встречу принимает Этихад в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 14-й минуте матча египетский вингер гостей Мохамед Салах открыл счет после розыгрыша углового. Счет на табло - 0:1.

❗️ ВИДЕО. Снова он! Салах открыл счет в матче с Манчестер Сити

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Сити Мохамед Салах
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Prokop_Andriy
ну Салаха вже точно не зупинити, рекорд по голам напевно не поб'є, а ось по результативним діям думаю точно
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