Англия23 февраля 2025, 18:52 |
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ВИДЕО. Снова он! Салах открыл счет в матче с Манчестер Сити
Египетский вингер забил свой 25-й мяч в текущем сезоне АПЛ
23 февраля 2025, 18:52 |
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В воскресенье, 23 февраля, проходит матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
Встречу принимает Этихад в Манчестере.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 14-й минуте матча египетский вингер гостей Мохамед Салах открыл счет после розыгрыша углового. Счет на табло - 0:1.
❗️ ВИДЕО. Снова он! Салах открыл счет в матче с Манчестер Сити
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Комментарии 1
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ну Салаха вже точно не зупинити, рекорд по голам напевно не поб'є, а ось по результативним діям думаю точно
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