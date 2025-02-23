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Чемпионат Франции
Лион
23.02.2025 21:45 - : -
ПСЖ
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Франция
23 февраля 2025, 04:42 |
34
0

Лион – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 23 февраля в 21:45 по Киеву

23 февраля 2025, 04:42 |
34
0
Лион – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

23 февраля на «Олимпик Лионнез» пройдет матч 23-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Лион» встретится с «ПСЖ». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Лион

Команда в прошлом сезоне смогла заметно прибавить уже по ходу розыгрыша. В итоге получился подъем чуть ли не от зоны вылета и на итоговое 6-е место. Во многом залогом успехов была работа Пьера Сажа, малоизвестного ранее специалиста, что стал тут главным тренером и оправдал доверие. Но в новом розыгрыше у Ляказетта и компании не все получалось. Они хорошо сыграли в Лиге Европы, и вернутся там в борьбу только с 1/8 финала.

Но на внутренней арене хватало проблем, и после 5 матчей без поражений, в которые входил и вылет в кубке от практически аматорского Бургуан Жалье, тренера уволили. Во Францию вернулся Паулу Фонсека, провалившийся в Роме, и, дебютируя на новом месте, уступил 2:3 потенциальному конкуренту, Марселю. Впрочем, потом новые подопечные экс-наставника Шахтера разгромили 4:0 Реймс, а потом - и Монпелье, правда, пропустив раз в ответ.

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ПСЖ

Клуб давно уже поглощен борьбой за победу в Лиге чемпионов. Там он только раз дошел до финала, уступив там Баварии. Луис Энрике и этого не повторил, но год назад выбил в плей-офф, в том числе, и Барселону, так что им были довольны. В новом цикле с немалыми потугами французы квалифицировались в плей-офф. С другой стороны, в январе был победный камбэк с Манчестер Сити, а в первом раунде плей-офф не столкнулись с серьезными проблемами против земляков из Бреста - по сути, все решил разгром уже в первом поединке. Хотя на этой неделе были и вовсе 7:0.

Так что сейчас Дембеле и компания думают о 1/8 финала, а не о перипетиях на внутренней арене. Тем более что там играть с самим Ливерпулем. Там и без мотивации, на классе, выиграно Суперкубок и создано преимущество перед преследователями в Лиге 1. Тулузу обыграли, но только 1:0.

Статистика личных встреч

3:1 в Париже в декабре стали четвертой кряду победой столичного гранда в очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хозяев арены. Гости банально за счет класс снова сумеют выиграть (коэффициент - 1,67).

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Лион ПСЖ Лион - ПСЖ чемпионат Франции по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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