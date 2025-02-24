Дубль Хакими и безумная концовка. ПСЖ обыграл Лион в матче с пятью голами
Команды показали результативную игру
23 февраля в матче 23-го тура Лиги 1 «Лион» принимал на своем поле «ПСЖ».
После первого тайма вряд ли кто-то мог спрогнозировать, что во втором будет забито аж пять мячей. За 45 минут в игре можно вспомнить только желтую карточку Ашрафа Хакими.
На 53-й минуте Брэдли Баркола отпасовал на Хакими, который сильным ударом направил «сферу» в левый угол ворот «Лиона». Лукас Перри был бессилен в этом эпизоде - 0:1. Через семь минут Усман Дембеле, после паса Хвичи Кварацхелии, совершил рывок в штрафную площадку соперника и пробил мимо голкипера - 0:2.
Уже на 83-й минуте игроки «Лиона» вернулись в борьбу. Жорж Микаутадзе нашел своей передачей Райана Шерки, который из-за пределов штрафной площадки пробил в нижний левый угол ворот Доннаруммы - 1:2.
Сразу же в ответной атаке Ашраф Хакими снова установил преимущество «ПСЖ» в два мяча. Получив «кожаного» в штрафной площадке соперника, он точно положил его в сетку ворот.
Последнее слово было за «Лионом», что подарило болельщикам нервную концовку. На 90+2-й минуте Эйнсли Мейтленд-Найлз замкнул головой передачу от Корентена Толиссо - 2:3.
«ПСЖ» продолжает лидировать в чемпионате без единого поражения. «Лион» находится на шестой позиции.
Лига 1. 23-й тур. 23 февраля
Лион – ПСЖ – 2:3
Голы: Шерки, 83, Толиссо, 90+2, – Хакими, 53, 85, Дембеле, 59
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