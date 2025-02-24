Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль Хакими и безумная концовка. ПСЖ обыграл Лион в матче с пятью голами
Чемпионат Франции
Лион
23.02.2025 21:45 – FT 2 : 3
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
24 февраля 2025, 01:30 | Обновлено 24 февраля 2025, 01:32
33
0

Дубль Хакими и безумная концовка. ПСЖ обыграл Лион в матче с пятью голами

Команды показали результативную игру

24 февраля 2025, 01:30 | Обновлено 24 февраля 2025, 01:32
33
0
Дубль Хакими и безумная концовка. ПСЖ обыграл Лион в матче с пятью голами
Getty Images/Global Images Ukraine

23 февраля в матче 23-го тура Лиги 1 «Лион» принимал на своем поле «ПСЖ».

После первого тайма вряд ли кто-то мог спрогнозировать, что во втором будет забито аж пять мячей. За 45 минут в игре можно вспомнить только желтую карточку Ашрафа Хакими.

На 53-й минуте Брэдли Баркола отпасовал на Хакими, который сильным ударом направил «сферу» в левый угол ворот «Лиона». Лукас Перри был бессилен в этом эпизоде - 0:1. Через семь минут Усман Дембеле, после паса Хвичи Кварацхелии, совершил рывок в штрафную площадку соперника и пробил мимо голкипера - 0:2.

Уже на 83-й минуте игроки «Лиона» вернулись в борьбу. Жорж Микаутадзе нашел своей передачей Райана Шерки, который из-за пределов штрафной площадки пробил в нижний левый угол ворот Доннаруммы - 1:2.

Сразу же в ответной атаке Ашраф Хакими снова установил преимущество «ПСЖ» в два мяча. Получив «кожаного» в штрафной площадке соперника, он точно положил его в сетку ворот.

Последнее слово было за «Лионом», что подарило болельщикам нервную концовку. На 90+2-й минуте Эйнсли Мейтленд-Найлз замкнул головой передачу от Корентена Толиссо - 2:3.

«ПСЖ» продолжает лидировать в чемпионате без единого поражения. «Лион» находится на шестой позиции.

Лига 1. 23-й тур. 23 февраля

Лион – ПСЖ – 2:3

Голы: Шерки, 83, Толиссо, 90+2, – Хакими, 53, 85, Дембеле, 59

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Корентен Толиссо (Лион).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Лион).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
По теме:
ВИДЕО. Все еще невероятен. Как Неймар забил гол прямым ударом с углового
ВИДЕО. Удаление Антони, дубль Иско. Бетис на выезде переиграл Хетафе
Ньюкасл – Ноттингем – 4:3. Заруба на Сент-Джеймс Парк. Видеообзор матча
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Усман Дембеле Хвича Кварацхелия Ашраф Хакими ПСЖ Лион видео голов и обзор отчеты
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
Бокс | 23 февраля 2025, 07:01 3
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера

Джозеф во 2-м раунде завершил бой против Мартина Баколе

Гвардиола назвал главного фаворита Лиги чемпионов. И это не Ливерпуль
Футбол | 24 февраля 2025, 00:21 0
Гвардиола назвал главного фаворита Лиги чемпионов. И это не Ливерпуль
Гвардиола назвал главного фаворита Лиги чемпионов. И это не Ливерпуль

Пеп считает, что больше всего шансов на победу у «Реала»

Экзистенциальный вызов: что ждет Манчестер Сити и Жузепа Гвардиолу
Футбол | 23.02.2025, 22:00
Экзистенциальный вызов: что ждет Манчестер Сити и Жузепа Гвардиолу
Экзистенциальный вызов: что ждет Манчестер Сити и Жузепа Гвардиолу
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
Футбол | 23.02.2025, 07:46
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
Футбол | 23.02.2025, 06:39
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
23.02.2025, 00:32 39
Бокс
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
22.02.2025, 09:27 27
Футбол
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
23.02.2025, 01:53 53
Бокс
Сыграл в мяч, но... В Англии объяснили первое удаление Забарного
Сыграл в мяч, но... В Англии объяснили первое удаление Забарного
22.02.2025, 18:13 10
Футбол
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
23.02.2025, 08:50
Бокс
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
23.02.2025, 02:10 4
Бокс
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
22.02.2025, 17:49 81
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
23.02.2025, 06:47 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем