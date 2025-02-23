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23 февраля, в рамках финала квалификации женского турнира в Мексике, между собой сыграют Юлия Стародубцева (108) и Леолия Жанжан (123). Начало игры запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Юлия Стародубцева

Старт сезона украинская теннисистка не может себе занести в актив, так как проиграла пять матчей подряд. Начала с турнира в Окленде, где уступая румынке Кристиан 3:6, 0:2 снялась с матча. На Открытом чемпионате Австралии Стародубцева стартовала с основной сетки, где в первом же круге уступила в борьбе опытной Лейле Фернандес – 5:7, 4:6.

После мейджора был турнир в Сингапуре и поражение в первой игре от немки Татьяны Марии – 6:2, 1:6, 2:6. В Абу-Даби пришлось играть в квалификации, там Юлия уступила американке Маккартни Кесслер – 2:6, 1:6. Не удалось себя проявить и в Дохе, проиграв в первом матче квалификации Лауре Зигемунд – 6:2, 2:6, 4:6.

Только в шестом матче сезона удалось одержать победу, это было здесь в Мериде, но гречанка Димитра Павлу занимает позицию только в шестой сотне рейтинга. Украинка выиграла 6:4, 6:3.

Форма Юлии вызывает немало вопросов. Да, она играла на серьезных турнирах, уступала крепким соперницам, возможно стартовая победа прибавит уверенности.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Леолия Жанжан

Не может похвастаться блестящей карьерой и француженка, ей 29 лет, спортсменка никогда не завершала сезон в топ-100. Жанжан в этом сезоне провела 16 встреч, в которых одержала 12 побед.

Спортсменка начала с Aus Open, где одержала три победы в квалификации, но потом сразу же вылетела в первом круге, уступив не самой опасной американке Барредж в двух сетах. Далее было три турнира подряд в Индии, в первых двух серии ITF удалось дойти до финала, но в обоих случаях Жанжан проигрывала решающий матч. В третьем индийском турнире, видимо, не хватило сил, теннисистка в стартовом матче уступала 0:3 в первом сете, после чего снялась.

В первом матче мексиканского турнира удалось пройти непростую австралийку Астру Шарму – 4:6, 7:5, 6:1. Француженка совершила камбэк, так как отдала первый сет, а во втором проигрывала 2:4.

Getty Images/Global Images Ukraine. Леолия Жанжан

Прогноз

Статистика свидетельствует о том, что соперницы ранее между собой никогда не играли. Жанжан на четыре года старше, хотя назвать ее возрастной теннисисткой язык не повернется.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Стародубцевой – 2,31, успех Жанжан – 1,65. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Сложно кому-то отдать преимущество, но думаю, что здесь выглядит перспективно ставка на тотал геймов меньше 21,5.