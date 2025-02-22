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  4. Клара Таусон – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Дубае
WTA
22 февраля 2025, 08:51 |
462
0

Клара Таусон – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Дубае

Решающий матч в ОАЭ начнется 22 февраля в 17:00 по Киеву

22 февраля 2025, 08:51 |
462
0
Клара Таусон – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Дубае
Коллаж Sport.ua

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22 февраля на турнире в финале сыграют Клара Таусон (WTA 38) и Мирра Андреева (WTA 14). Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.

Клара Таусон

Два неполных месяца этого сезона Таусон провела хорошо, спортсменка одержала 15 побед в 18 играх. Этот финал для датчанки второй в сезоне, в первом (в Окленде) она одолела Наоми Осаку, хотя японка выиграла первый сет, а потом снялась из-за травмы.

Если брать все турниры этого сезона, самой сложной можно смело считать сетку в Дубае. Сначала удалось пройти Ребекку Шрамкову – 7:6, 6:0, потом была невероятная сложная победа над украинкой Элиной Свитолиной – 7:6, 3:6, 7:6. Неожиданно уверенно удалось обыграть первую ракетку мира Арину Соболенко – 6:3, 6:2, что стало сенсацией для многих.

В четвертьфинале удалось пройти чешку Линду Носкову 7:6, 6:4. Еще одна чешка была в полуфинале: на этот раз Таусон выбила Каролину Мухову – 6:4, 6:7, 6:3. Датчанка уже дала понять, что не является обычным середняком, ей 22 года, она способна прогрессировать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Таусон

Мирра Андреева

Если постараться объективно оценивать Андрееву, она является восходящей звездой мирового тенниса и показывает теннис высокого уровня. Спортсменке всего 17 лет, а она уверенно входит в топ-20.

«Нейтралка» в этом сезоне провела 15 матчей, в которых одержала 12 побед, два из трех поражений теннисистка потерпела от первой ракетки мира Арины Соболенко. В Брисбене Андреева дошла до полуфинала, а на мейджоре до четвертого круга, там ее останавливала упомянутая белоруска.

Хуже всего спортсменка выступила в Дохе, где уже во втором круге уступила в трех сетах Ребекке Шрамковой. В Дубае Мирра играет хорошо. На старте она разгромила Элину Аванесян – 6:2, 6:1, далее прошла опытную Маркету Вондроушову – 7:5, 6:0. Никакого сопротивления не оказала крепкая американка Пейтон Стернс – 6:1, 6:1.

Далее были настоящие монстры. Вторую ракетку мира Игу Свентек удалось обыграть 6:3, 6:3, а с седьмой ракеткой Еленой Рыбакиной было сложнее – 6:4, 4:6, 6:3.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева

Прогноз

Теннисистки ранее между собой никогда не играли, а первый матч станет сразу битвой за титул. На бумаге Андреева небольшой фаворит, она выше в рейтинге и кажется чуть выше классом, хотя Таусон сейчас на ходу и точно не собирается отдавать титул.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Таусон – 2,37 успех Мирры Андреевой – 1,59. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Рискну поставить на тотал больше 21,5 геймов за 1,76.

Прогноз Sport.ua
Клара Таусон
22.02.2025 -
16:00
Мирра Андреева
Тотал геймов больше 21.5 1.76 Сделать ставку
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Клара Таусон Мирра Андреева прогнозы прогнозы на теннис WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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