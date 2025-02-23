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Манчестер Сити
23.02.2025 18:30 – 67 0 : 2
Ливерпуль
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Англия
23 февраля 2025, 19:16 |
3842
0

Манчестер Сити – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч 26-го тура Английской Премьер-лиги начался в 18:30 по киевскому времени

23 февраля 2025, 19:16 |
3842
0
Манчестер Сити – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

В воскресенье, 23 февраля, проходит матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

Встречу принимает Этихад в Манчестере.

Перед началом матча «Манчестер Сити» с 44 очками занимает 4-е место турнирной таблицы, а «Ливерпуль» с 61 баллом расположился на 1-й позиции.

Английская Премьер-лига. 26-й тур

Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2 (обновляется)

Голы: Салах, 14, Собослаи, 37

❗️ Салах открыл счет в матче с Манчестер Сити, 14-я минута, 0:1

❗️ Собослаи забил в ворота Манчестер Сити, 37-я минута, 0:2

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Ливерпуль).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Сити видео голов и обзор Мохамед Салах Доминик Собослаи
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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