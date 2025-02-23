Манчестер Сити – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 23 февраля, проходит матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

Встречу принимает Этихад в Манчестере.

Перед началом матча «Манчестер Сити» с 44 очками занимает 4-е место турнирной таблицы, а «Ливерпуль» с 61 баллом расположился на 1-й позиции.

Английская Премьер-лига. 26-й тур

Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2 (обновляется)

Голы: Салах, 14, Собослаи, 37

❗️ Салах открыл счет в матче с Манчестер Сити, 14-я минута, 0:1

❗️ Собослаи забил в ворота Манчестер Сити, 37-я минута, 0:2