23.02.2025 18:30 – 67’ 0 : 2
Англия23 февраля 2025, 19:16 |
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Манчестер Сити – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Матч 26-го тура Английской Премьер-лиги начался в 18:30 по киевскому времени
23 февраля 2025, 19:16 |
3842
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В воскресенье, 23 февраля, проходит матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
Встречу принимает Этихад в Манчестере.
Перед началом матча «Манчестер Сити» с 44 очками занимает 4-е место турнирной таблицы, а «Ливерпуль» с 61 баллом расположился на 1-й позиции.
Английская Премьер-лига. 26-й тур
Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2 (обновляется)
Голы: Салах, 14, Собослаи, 37
❗️ Салах открыл счет в матче с Манчестер Сити, 14-я минута, 0:1
События матча
37’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Ливерпуль).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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