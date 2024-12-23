«Очень хорошо». Мбаппе объяснил спокойную победу над Севильей в Ла Лиге
Француз доволен выступлением «сливочных» в 18 туре Ла Лиги
Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе поделился эмоциями после победы мадридцев над «Севильей» в 18 туре испанской Ла Лиги (4:2). Француз заявил, что «сливочные» заслуженно победили.
«Мы сыграли очень хорошо, мы стали значительно лучше за последние несколько месяцев. Было тяжело, как обычно против «Севильи».
Мы были немного уставшие после выезда в Катар, но мы сделали все возможное в первом тайме, играли очень хорошо с самого начала, выходили на половину поля соперника, были нацелены на атаку и много забивали.
Я чувствую, что болельщики остались в восторге от сегодняшнего матча, и мы тоже.
С моим приездом в команде многое изменилось, но, как сказал тренер, адаптация закончилась. Я прекрасно себя чувствую, и на поле заметно, что я стал лучше понимать других», – сказал Мбаппе.
В нынешнем сезоне «Реал» занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 40 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей.
Ранее главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти объяснил спокойную победу над «Севильей».
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