«Очень хорошо». Мбаппе объяснил спокойную победу над Севильей в Ла Лиге

Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе поделился эмоциями после победы мадридцев над «Севильей» в 18 туре испанской Ла Лиги (4:2). Француз заявил, что «сливочные» заслуженно победили.

«Мы сыграли очень хорошо, мы стали значительно лучше за последние несколько месяцев. Было тяжело, как обычно против «Севильи».

Мы были немного уставшие после выезда в Катар, но мы сделали все возможное в первом тайме, играли очень хорошо с самого начала, выходили на половину поля соперника, были нацелены на атаку и много забивали.

Я чувствую, что болельщики остались в восторге от сегодняшнего матча, и мы тоже.

С моим приездом в команде многое изменилось, но, как сказал тренер, адаптация закончилась. Я прекрасно себя чувствую, и на поле заметно, что я стал лучше понимать других», – сказал Мбаппе.

В нынешнем сезоне «Реал» занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 40 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей.

Ранее главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти объяснил спокойную победу над «Севильей».