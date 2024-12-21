21 декабря, в матче 17-го тура АПЛ «Астон Вилла» на своем стадионе победила «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

«Сити», несмотря на владение мячом, выглядели неубедительно. Гвардиола сделал несколько замен, но они не улучшили ситуацию. Особенно разочаровал Кевин Де Брюйне, который продолжает переживать спад формы. «Астон Вилла», наоборот, сыграла уверенно и эффективно. На 16-й минуте Дуран открыл счет, а Роджерс на 65-й минуте удвоил преимущество. Только на последней минуте Фоден сумел забить гол престижа для «Сити».

Фанаты «горожан» были разочарованы не только результатом, но и игрой команды, которая на фоне кризиса потеряла свою прежнюю силу.

Sunny: «Я так расстроен из-за «Астон Виллы». Они заслуживали победы с разницей больше чем в 3 гола».

Flawless Sports: «Уволен утром».

Clickbait Cave: «Он дает по 3 очка каждому, с кем столкнется, в качестве рождественского подарка».

Marco: «И вам еще предстоит сыграть с «Брюгге».

Fatima: «Никогда не думал, что увижу такую серию неудач».

P: «Это мастер-класс от Пепа. Он специально пытается вылететь в Чемпионшип, чтобы слушание в феврале не смогло наказать их».

Darker Skinn: «Не могу поверить, что люди сравнивали Пепа с величайшим тренером в истории футбола сэром Алексом Фергюсоном».

Coach AZ: «Начинаю всерьез думать, что Пеп играет ключевую роль в том, что «Сити» не может выиграть, не может забивать и не может остановить пропущенные голы. Может, его пора уволить».

Farid Khan: «Манчестер Сити» сейчас ближе к вылету, чем к вершине турнирной таблицы. В этом сезоне они вылетят».

SHANE: «Мне нравится смотреть на это, как фанаты «Манчестер Сити» плачут. Это моё ежедневное лекарство, моя недельная энергия, моя месячная вдохновляющая сила и моя годовая мотивация. Я родился, чтобы любить и наслаждаться их неудачами».

Segarcm: «ПСЖ» может нанести последний удар по «Манчестер Сити» и похоронить их окончательно, ахах, судьба слишком хороша».

Daniel: «Думаю, даже «Интер Майами» сейчас победил бы «Манчестер Сити».