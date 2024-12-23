Провал МЮ, голевая феерия в Лондоне, гонорар Усика за бой

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 22 декабря.

1A. Автобус сработал. Эвертон с Миколенко прервал победную серию Челси

Матч 17-го тура АПЛ закончился со счетом 0:0

2A. Нереальный Борнмут. Команда Забарного разобрала МЮ и уже в топ-5 АПЛ

Команда Ираолы выиграла четыре из пяти последних матчей

3A. Лунин увидел два шедевра. Реал и Севилья выдали матч на 6 голов в Мадриде

Королевский клуб одержал победу 4:2 в 18-м туре, Андрей просидел на скамейке запасных

4A. ВИДЕО. Рома разгромила Парму. У Довбика гол и ассист, два пенальти в матче

Римляне выиграли последний домашний матч года

5A. Матч сезона в Англии. Ливерпуль и Тоттенхэм забили 9 голов на двоих

Мохамед Салах и компания идут за чемпионством

1B. Неожиданный вариант. Фламенго может подписать форварда Шахтера

Лассина Траоре заинтересовал клуб из Бразилии

2B. Туманный Альбион зовет. Вингер Динамо может перейти в английский клуб

Назар Волошин привлекает внимание клуба Чемпионшипа

3A. Третий тур WL-2024: Свентек одолела Рыбакину, Кирьос и Рууд сыграли в паре

21 декабря Eagles одолели Falcons, Hawks справились с Kites

3B. В 18 лет. Определен победитель молодежного Итогового турнира АТР 2024

Жоау Фонсека переиграл Лернера Тьена в финале Next Gen ATP Finals

4A. Нам повезло. Владимир Кличко обратился к Усику после победы над Фьюри

Легендарный боксер поздравил украинца с победой

4B. Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри

Энтони насчитал победу Александра 115:114

4C. Невиданные цифры. Сколько заработал Усик за вторую победу против Фьюри

Александр заработал 114 миллионов долларов!

4D. Что сказал Усику легендарный Холифилд после его реванша с Фьюри?

Эвандер Холифилд поздравил украинского чемпиона

4E. Шансы меньше нуля. Красюк назвал боксера, с которым не будет драться Усик

Промоутер отметил, что поединок Усик – Кличко нереальный

5. Победительницы европейской Лиги чемпионов выиграли клубный ЧМ

Итальянский «Конельяно» выиграл трофей в третий раз в истории

6A. Последняя гонка года. Джима продемонстрировала 18-й результат в масс-старте

Кристина Дмитренко пропустила гонку из-за простуды

6B. Позитивное завершение года. Пидручный финишировал 12-м, Мандзын – в топ-20

Антон Дудченко пропустил гонку по болезни

7A. Усик побил Фьюри. Это было нервно, но красиво

Крутая победа украинца

7B. Богачук раздавил Дэвиса. Доминация прошла не без проблем

Но Сергей справился

8. Приятная стабильность украинцев, Пройсс и Бё снова на высоте

Обзор событий третьего этапа биатлонного Кубка мира