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Украина. Премьер лига
22 декабря 2024, 21:35 | Обновлено 22 декабря 2024, 21:37
3651
2

Туманный Альбион зовет. Вингер Динамо может перейти в английский клуб

Назар Волошин привлекает внимание клуба Чемпионшипа

22 декабря 2024, 21:35 | Обновлено 22 декабря 2024, 21:37
3651
2
Туманный Альбион зовет. Вингер Динамо может перейти в английский клуб
ФК Динамо. Назар Волошин

Украинский вингер киевского «Динамо» Назар Волошин привлекает внимание клуба из английского Чемпионшипа, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 21-летний игрок является целью неназванного клуба из второго по силе дивизиона Англии, который при определенных обстоятельствах может подняться в Английскую Премьер-лигу.

Контракт Волошина истекает через год, а Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что легионер «Динамо» может перебраться в Турцию.

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Данііл Киріяка Источник: Telegram
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Gargantua81
если дают 2-3 млн, то можно отпускать с процентом от перепродажи и брать Безерру
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+1
AK.228
Никакой 
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