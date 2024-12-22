Туманный Альбион зовет. Вингер Динамо может перейти в английский клуб

Украинский вингер киевского «Динамо» Назар Волошин привлекает внимание клуба из английского Чемпионшипа, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 21-летний игрок является целью неназванного клуба из второго по силе дивизиона Англии, который при определенных обстоятельствах может подняться в Английскую Премьер-лигу.

Контракт Волошина истекает через год, а Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что легионер «Динамо» может перебраться в Турцию.