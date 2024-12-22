Проблемный хавбек Динамо может перебраться в Турцию

25-летний вингер «Динамо» Витиньо, который в настоящий момент на условиях Annexe 7 ФИФА выступает за «Ред Булл Брагантино», вскоре может вернуться в Европу.

Бразильский футболист категорически отвергает возможность вновь играть в Украине, но теперь у него появился конкретный вариант в турецкой Суперлиге.

Предложение по аренде до конца текущего сезона Витиньо уже сделал «Истанбул Башакшехир». Клуб ведет переговоры с футболистом, который, в свою очередь, заинтересован в том, чтобы покинуть «Ред Булл Брагантино», где у него соглашение до 30 июня следующего года.

Контракт с «Динамо» у Витиньо действует до лета 2026 года.

Летом нынешнего года президент «Динамо» Игорь Суркис заявлял, что ведет переговоры по возвращению Витиньо, однако добиться чего-то боссу «бело-синих» в этом вопросе так и не удалось.