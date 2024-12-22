Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Проблемный хавбек Динамо может перебраться в Турцию
Украина. Премьер лига
22 декабря 2024, 09:28 | Обновлено 22 декабря 2024, 09:29
1201
2

Проблемный хавбек Динамо может перебраться в Турцию

Бразилец Витиньо категорически отвергает вариант с возвращением в Украину

22 декабря 2024, 09:28 | Обновлено 22 декабря 2024, 09:29
1201
2
Проблемный хавбек Динамо может перебраться в Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Витиньо (справа)

25-летний вингер «Динамо» Витиньо, который в настоящий момент на условиях Annexe 7 ФИФА выступает за «Ред Булл Брагантино», вскоре может вернуться в Европу.

Бразильский футболист категорически отвергает возможность вновь играть в Украине, но теперь у него появился конкретный вариант в турецкой Суперлиге.

Предложение по аренде до конца текущего сезона Витиньо уже сделал «Истанбул Башакшехир». Клуб ведет переговоры с футболистом, который, в свою очередь, заинтересован в том, чтобы покинуть «Ред Булл Брагантино», где у него соглашение до 30 июня следующего года.

Контракт с «Динамо» у Витиньо действует до лета 2026 года.

Летом нынешнего года президент «Динамо» Игорь Суркис заявлял, что ведет переговоры по возвращению Витиньо, однако добиться чего-то боссу «бело-синих» в этом вопросе так и не удалось.

По теме:
Экс-работник Шахтера хочет пригласить во Фламенго звездного Роберто Фирмино
ФОТО. Как ведущие украинские клубы поздравили Усика с победой?
ВИДЕО. Звезда Динамо отличился ассистом в Испании, спас свою команду
Витиньо (Динамо) Динамо Киев Ред Булл Брагантино трансферы УПЛ аренда игрока трансферы Истанбул Башакшехир
Алексей Сливченко Источник: Fanatik
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Мадрид – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 22 декабря 2024, 08:14 0
Реал Мадрид – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 22 декабря в 17:15 по Киеву

Вторая победа над Цыганским королем! Усик снова выиграл у Фьюри по очкам
Бокс | 22 декабря 2024, 01:31 138
Вторая победа над Цыганским королем! Усик снова выиграл у Фьюри по очкам
Вторая победа над Цыганским королем! Усик снова выиграл у Фьюри по очкам

В саудовском Эр-Рияде состоялось боксерское мегашоу

В реванше Усик – Фьюри произошли большие изменения. Все решила монетка
Бокс | 21.12.2024, 16:52
В реванше Усик – Фьюри произошли большие изменения. Все решила монетка
В реванше Усик – Фьюри произошли большие изменения. Все решила монетка
Что будет, если Александр Усик победит в реванше Тайсона Фьюри?
Бокс | 21.12.2024, 13:59
Что будет, если Александр Усик победит в реванше Тайсона Фьюри?
Что будет, если Александр Усик победит в реванше Тайсона Фьюри?
Фьюри обиделся на всех. Что кричал Тайсон после поражения Усику?
Бокс | 22.12.2024, 01:58
Фьюри обиделся на всех. Что кричал Тайсон после поражения Усику?
Фьюри обиделся на всех. Что кричал Тайсон после поражения Усику?
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
ну і нах.. про нього оце тут пам'ятати? 
Ответить
0
RomеоBoss
Ну і х.. з тобою!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича
Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича
21.12.2024, 20:09 11
Футбол
«Мы не общаемся». Звезда бокса из Украины – об отношениях с Усиком
«Мы не общаемся». Звезда бокса из Украины – об отношениях с Усиком
21.12.2024, 08:54 1
Бокс
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
20.12.2024, 09:56 14
Футбол
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
21.12.2024, 20:33 29
Бокс
Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
20.12.2024, 23:42
Футбол
«Уволен утром». Фанаты отреагировали на поражение Сити от Астон Виллы
«Уволен утром». Фанаты отреагировали на поражение Сити от Астон Виллы
21.12.2024, 21:42 5
Футбол
В команде Усика обвинили Фьюри в нарушении. Известно, что пошло не так
В команде Усика обвинили Фьюри в нарушении. Известно, что пошло не так
21.12.2024, 07:41 4
Бокс
Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
20.12.2024, 23:15 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем