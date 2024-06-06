Суркис прокомментировал слухи о возвращении бразильца в Динамо

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал слухи о возвращении бразильского полузащитника Витиньо в состав «бело-синих»:

«Ведутся сложные переговоры. Сам игрок не против вернуться в Украину. Но у него семья, в частности, жена. И здесь нам пока трудно достичь взаимопонимания. Работаем над этим вопросом».

Сейчас 25-летний футболист выступает за «Ред Булл Брагантино» на родине. Он воспользовался правилом ФИФА, по которому иностранные футболисты из клубов чемпионатов Украины и россии могут в одностороннем порядке приостановить действие своих контрактов.

Его соглашение с киевским «Динамо» действует до лета 2026 года, а аренда в «РБ» заканчивается в июне.

В 2024 году на счету Витиньи 7 матчей, 2 гола и 2 ассиста в чемпионате Бразилии. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.