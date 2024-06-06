Суркис прокомментировал слухи о возвращении бразильца в Динамо
Президент киевского клуба подтвердил наличие переговоров
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал слухи о возвращении бразильского полузащитника Витиньо в состав «бело-синих»:
«Ведутся сложные переговоры. Сам игрок не против вернуться в Украину. Но у него семья, в частности, жена. И здесь нам пока трудно достичь взаимопонимания. Работаем над этим вопросом».
Сейчас 25-летний футболист выступает за «Ред Булл Брагантино» на родине. Он воспользовался правилом ФИФА, по которому иностранные футболисты из клубов чемпионатов Украины и россии могут в одностороннем порядке приостановить действие своих контрактов.
Его соглашение с киевским «Динамо» действует до лета 2026 года, а аренда в «РБ» заканчивается в июне.
В 2024 году на счету Витиньи 7 матчей, 2 гола и 2 ассиста в чемпионате Бразилии. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите 7 июня в 21:45 видеотрансляцию товарищеского матча в Варшаве
Александр стал абсолютным чемпионом мира после победы над Тайсоном в Эр-Рияде
Михалыч я понимаю ше Зять норм может как человек, но блин Сирота он Дьячук Попов это мазохизм.
Может центр бека, а?
но где же центрбеки?