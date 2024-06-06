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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 13:43 | Обновлено 06 июня 2024, 13:55
1492
8

Суркис прокомментировал слухи о возвращении бразильца в Динамо

Президент киевского клуба подтвердил наличие переговоров

06 июня 2024, 13:43 | Обновлено 06 июня 2024, 13:55
1492
8
Суркис прокомментировал слухи о возвращении бразильца в Динамо
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал слухи о возвращении бразильского полузащитника Витиньо в состав «бело-синих»:

«Ведутся сложные переговоры. Сам игрок не против вернуться в Украину. Но у него семья, в частности, жена. И здесь нам пока трудно достичь взаимопонимания. Работаем над этим вопросом».

Сейчас 25-летний футболист выступает за «Ред Булл Брагантино» на родине. Он воспользовался правилом ФИФА, по которому иностранные футболисты из клубов чемпионатов Украины и россии могут в одностороннем порядке приостановить действие своих контрактов.

Его соглашение с киевским «Динамо» действует до лета 2026 года, а аренда в «РБ» заканчивается в июне.

В 2024 году на счету Витиньи 7 матчей, 2 гола и 2 ассиста в чемпионате Бразилии. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

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Игорь Суркис Витиньо (Динамо) ТаТоТаке Динамо Киев трансферы аренда игрока чемпионат Бразилии по футболу трансферы УПЛ Ред Булл Брагантино
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 8
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Андрей⚒️
Зачем Динамо столько левых вингеров? Волошин, Кабаев, Брагару и Витиньо?
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+1
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OtsoCity
Хто це така, ця Мальвінья хтось знає?
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+1
Умник
Неожиданно прямо и честно. Без замыливания глаз.
Михалыч я понимаю ше Зять норм может как человек, но блин Сирота он Дьячук Попов это мазохизм.
Может центр бека, а?
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0
SamojlovS
Да... Тяжелее всего Суркису удаются переговоры... - с женами. 😏
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0
Gargantua
это все хорошо
но где же центрбеки?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Это было бы топ усиление, за то время точ Витиньйо был в ДК уже было понятно, что это игрок высокого уровня + он быстро адаптировался  
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-1
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