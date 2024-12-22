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Украина. Премьер лига
22 декабря 2024, 22:15 |
1015
2

Неожиданный вариант. Фламенго может подписать форварда Шахтера

Лассина Траоре заинтересовал клуб из Бразилии

22 декабря 2024, 22:15 |
1015
2
Неожиданный вариант. Фламенго может подписать форварда Шахтера
shakhtar.com. Лассина Траоре

23-летний африканский центрфорвард «Шахтера» Лассина Траоре в январское трансферное окно может покинуть украинскую Премьер-лигу.

Сообщается, что интерес к буркинийцу проявляет «Фламенго», который изучает варианты усиления нападения в связи с уходом из клуба Габриэла Барбозы.

Изначально «стервятники» рассчитывали подписать Роберто Фирмино, однако теперь осознали, что увезти бразильца из Саудовской Аравии будет крайне непросто, и обратили внимание на другие кандидатуры, среди которых есть Траоре.

Впрочем, подписать форварда «Шахтера» для «Фламенго» также будет непросто, так как контракт игрока с украинским клубом действует еще полтора года, а интерес к африканцу, как утверждает источник, проявляют несколько клубов английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Траоре находится в сфере интересов двух клубов французской Лиги 1.

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Алексей Сливченко Источник: Somos Fanáticos
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Комментарии 2
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MaximusOne
Ахахаха 😂, бразили не лохи, він і даром нікому не потрібен, Шахтарю варто було б взяти приклад з Челсі щоб його позбутися 😏
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Diesel
Траоре в ШД ще принесе користь. Не бачу сенсу продавати. Он краще Судакова продайте поки хоч якісь гроші пропонують. 
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