Неожиданный вариант. Фламенго может подписать форварда Шахтера

23-летний африканский центрфорвард «Шахтера» Лассина Траоре в январское трансферное окно может покинуть украинскую Премьер-лигу.

Сообщается, что интерес к буркинийцу проявляет «Фламенго», который изучает варианты усиления нападения в связи с уходом из клуба Габриэла Барбозы.

Изначально «стервятники» рассчитывали подписать Роберто Фирмино, однако теперь осознали, что увезти бразильца из Саудовской Аравии будет крайне непросто, и обратили внимание на другие кандидатуры, среди которых есть Траоре.

Впрочем, подписать форварда «Шахтера» для «Фламенго» также будет непросто, так как контракт игрока с украинским клубом действует еще полтора года, а интерес к африканцу, как утверждает источник, проявляют несколько клубов английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Траоре находится в сфере интересов двух клубов французской Лиги 1.