Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-работник Шахтера хочет пригласить во Фламенго звездного Роберто Фирмино
Бразилия
22 декабря 2024, 08:57 |
87
0

Экс-работник Шахтера хочет пригласить во Фламенго звездного Роберто Фирмино

Жозе Боту уже планирует стратегию усиления «стервятников»

22 декабря 2024, 08:57 |
87
0
Экс-работник Шахтера хочет пригласить во Фламенго звездного Роберто Фирмино
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Бывший руководитель селекционного департамента «Шахтера» Жозе Боту, который недавно покинул пост спортивного директора хорватского «Осиека», уже вовсю планирует свою работу в бразильском «Фламенго».

В стане «стервятников» Боту также получит должность спортивного директора при новом президенте клуба, которым недавно стал Луис Эдуардо Баптиста.

Уже сейчас Боту начал прорабатывать варианты усиления «Фламенго» на следующий сезон. И главная проблема в команде – необходимость заменить ключевого форварда Габриэла Барбозу, контракт с которым истекает 31 декабря.

На место Габигола Боту хочет пригласить 33-летнего звездного экс-форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который с лета минувшего года играет в Саудовской Аравии за «Аль-Ахли».

Что правда, воспрепятствовать переходу может как минимум высокая зарплата игрока, который сейчас зарабатывает около 10 миллионов евро. Чтобы перейти во «Фламенго» Фирмино придется пойти на существенное понижение финансовых аппетитов. Однако в стане «стервятников» испытывают определенный оптимизм, так как ранее Роберто публично заявлял о своем желании вернуться в Бразилию.

Напомним, Роберто Фирмино в начале профессиональной карьеры немного поиграл в Бразилии за «Фигейренсе», а затем уехал в Европу.

По теме:
Тоттенхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФОТО. Как ведущие украинские клубы поздравили Усика с победой?
Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича
Роберто Фирмино Фламенго Аль-Ахли Джидда Жозе Боту Шахтер Донецк трансферы Ливерпуль
Алексей Сливченко Источник: Bolavip Brasil
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Очень серьезно». Финансовый эксперт оценил проблемы Мудрика из-за допинга
Футбол | 22 декабря 2024, 08:03 0
«Очень серьезно». Финансовый эксперт оценил проблемы Мудрика из-за допинга
«Очень серьезно». Финансовый эксперт оценил проблемы Мудрика из-за допинга

Стефан Борсон прокомментировал ситуацию, в которой оказался украинец

Тайсон ФЬЮРИ: «Усику сделали подарок, а со мной обошлись как...»
Бокс | 22 декабря 2024, 02:53 6
Тайсон ФЬЮРИ: «Усику сделали подарок, а со мной обошлись как...»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усику сделали подарок, а со мной обошлись как...»

Британец разочарован поражением

Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Бокс | 21.12.2024, 23:59
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Топ-5 нокаутов в карьере Александра Усика
Бокс | 21.12.2024, 11:00
Топ-5 нокаутов в карьере Александра Усика
Топ-5 нокаутов в карьере Александра Усика
Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри
Бокс | 22.12.2024, 08:30
Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри
Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича
Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича
21.12.2024, 20:09 11
Футбол
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
22.12.2024, 00:10 4
Бокс
ФОТО. И пусть скандалы подождут. Мудрик прилетел в Эр-Рияд на бой Усика
ФОТО. И пусть скандалы подождут. Мудрик прилетел в Эр-Рияд на бой Усика
20.12.2024, 20:06 10
Футбол
ФЬЮРИ: «Еб***тый клоун и урод, тебя ждет больница. Тебе подарили победу»
ФЬЮРИ: «Еб***тый клоун и урод, тебя ждет больница. Тебе подарили победу»
20.12.2024, 08:23 18
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба
20.12.2024, 08:47 16
Футбол
Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
20.12.2024, 23:42
Футбол
«Мы не общаемся». Звезда бокса из Украины – об отношениях с Усиком
«Мы не общаемся». Звезда бокса из Украины – об отношениях с Усиком
21.12.2024, 08:54 1
Бокс
Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
20.12.2024, 23:15 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем