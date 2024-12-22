Экс-работник Шахтера хочет пригласить во Фламенго звездного Роберто Фирмино
Жозе Боту уже планирует стратегию усиления «стервятников»
Бывший руководитель селекционного департамента «Шахтера» Жозе Боту, который недавно покинул пост спортивного директора хорватского «Осиека», уже вовсю планирует свою работу в бразильском «Фламенго».
В стане «стервятников» Боту также получит должность спортивного директора при новом президенте клуба, которым недавно стал Луис Эдуардо Баптиста.
Уже сейчас Боту начал прорабатывать варианты усиления «Фламенго» на следующий сезон. И главная проблема в команде – необходимость заменить ключевого форварда Габриэла Барбозу, контракт с которым истекает 31 декабря.
На место Габигола Боту хочет пригласить 33-летнего звездного экс-форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который с лета минувшего года играет в Саудовской Аравии за «Аль-Ахли».
Что правда, воспрепятствовать переходу может как минимум высокая зарплата игрока, который сейчас зарабатывает около 10 миллионов евро. Чтобы перейти во «Фламенго» Фирмино придется пойти на существенное понижение финансовых аппетитов. Однако в стане «стервятников» испытывают определенный оптимизм, так как ранее Роберто публично заявлял о своем желании вернуться в Бразилию.
Напомним, Роберто Фирмино в начале профессиональной карьеры немного поиграл в Бразилии за «Фигейренсе», а затем уехал в Европу.
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