Экс-работник Шахтера хочет пригласить во Фламенго звездного Роберто Фирмино

Бывший руководитель селекционного департамента «Шахтера» Жозе Боту, который недавно покинул пост спортивного директора хорватского «Осиека», уже вовсю планирует свою работу в бразильском «Фламенго».

В стане «стервятников» Боту также получит должность спортивного директора при новом президенте клуба, которым недавно стал Луис Эдуардо Баптиста.

Уже сейчас Боту начал прорабатывать варианты усиления «Фламенго» на следующий сезон. И главная проблема в команде – необходимость заменить ключевого форварда Габриэла Барбозу, контракт с которым истекает 31 декабря.

На место Габигола Боту хочет пригласить 33-летнего звездного экс-форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который с лета минувшего года играет в Саудовской Аравии за «Аль-Ахли».

Что правда, воспрепятствовать переходу может как минимум высокая зарплата игрока, который сейчас зарабатывает около 10 миллионов евро. Чтобы перейти во «Фламенго» Фирмино придется пойти на существенное понижение финансовых аппетитов. Однако в стане «стервятников» испытывают определенный оптимизм, так как ранее Роберто публично заявлял о своем желании вернуться в Бразилию.

Напомним, Роберто Фирмино в начале профессиональной карьеры немного поиграл в Бразилии за «Фигейренсе», а затем уехал в Европу.