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18 декабря 2024, 23:15 |
166
0

Экс-босс селекционной службы Шахтера ушел из Осиека. Его сватают в Фламенго

Жозе Боту покидает Хорватию

18 декабря 2024, 23:15 |
166
0
Экс-босс селекционной службы Шахтера ушел из Осиека. Его сватают в Фламенго
facebook.com/jose.boto.98

58-летний португалец Жозе Боту, известный в Украине по работе в «Шахтере» на должности руководителя селекционной службы донецкого клуба, объявил о своем уходе из хорватского «Осиека», где он работал с января нынешнего года.

Боту занимал в хорватском клубе пост спортивного директора, но сегодня заявил об уходе.

Вероятнее всего, португалец продолжит работу в футболе в Бразилии. Там его сватают на пост спортивного директора «Фламенго».

Напомним, Боту работал в «Шахтере» с середины 2018 по конец 2021 годов.

facebook.com/jose.boto.98

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Жозе Боту Осиек Шахтер Донецк Фламенго селекция спортивный директор
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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