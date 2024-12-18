Экс-босс селекционной службы Шахтера ушел из Осиека. Его сватают в Фламенго
Жозе Боту покидает Хорватию
58-летний португалец Жозе Боту, известный в Украине по работе в «Шахтере» на должности руководителя селекционной службы донецкого клуба, объявил о своем уходе из хорватского «Осиека», где он работал с января нынешнего года.
Боту занимал в хорватском клубе пост спортивного директора, но сегодня заявил об уходе.
Вероятнее всего, португалец продолжит работу в футболе в Бразилии. Там его сватают на пост спортивного директора «Фламенго».
Напомним, Боту работал в «Шахтере» с середины 2018 по конец 2021 годов.
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