Экс-босс селекционной службы Шахтера ушел из Осиека. Его сватают в Фламенго

58-летний португалец Жозе Боту, известный в Украине по работе в «Шахтере» на должности руководителя селекционной службы донецкого клуба, объявил о своем уходе из хорватского «Осиека», где он работал с января нынешнего года.

Боту занимал в хорватском клубе пост спортивного директора, но сегодня заявил об уходе.

Вероятнее всего, португалец продолжит работу в футболе в Бразилии. Там его сватают на пост спортивного директора «Фламенго».

Напомним, Боту работал в «Шахтере» с середины 2018 по конец 2021 годов.