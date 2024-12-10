Бывший топ-селекционер Шахтера может получить высокий пост во Фламенго
Жозе Боту сватают в чемпионат Бразилии
58-летний экс-руководитель селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту, ныне занимающий пост спортивного директора в хорватском «Осиеке», вскоре может получить высокий пост в одном из топ-клубов Бразилии.
Речь идет о вероятном назначении Боту спортивным директором «Фламенго».
Это может произойти в том случае, если выборы президента «стервятников» выиграет Луис Эдуардо Баптиста, который по предварительным данным лидирует в голосовании. Этот кандидат пообещал в случае победы привести в клуб Жозе Боту на пост спортивного директора, а также оставить главным тренером команды Филипе Луиса – известного экс-футболиста «Атлетико» и «Челси».
Напомним, Боту работал в «Шахтере» с середины 2018 по конец 2021 годов.
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