Бывший топ-селекционер Шахтера может получить высокий пост во Фламенго

58-летний экс-руководитель селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту, ныне занимающий пост спортивного директора в хорватском «Осиеке», вскоре может получить высокий пост в одном из топ-клубов Бразилии.

Речь идет о вероятном назначении Боту спортивным директором «Фламенго».

Это может произойти в том случае, если выборы президента «стервятников» выиграет Луис Эдуардо Баптиста, который по предварительным данным лидирует в голосовании. Этот кандидат пообещал в случае победы привести в клуб Жозе Боту на пост спортивного директора, а также оставить главным тренером команды Филипе Луиса – известного экс-футболиста «Атлетико» и «Челси».

Напомним, Боту работал в «Шахтере» с середины 2018 по конец 2021 годов.