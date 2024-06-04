Наследие Боту. Что оставил после себя в Шахтере гений селекции Бенфики

Недавно в Хорватии случился инцидент криминального характера, который напрямую затронул бывшего директора департамента селекции, или попросту шеф-скаута «Шахтера», а ныне спортивного директора «Осиека» Жозе Боту. В автомобиль, которым пользовался функционер было выпущено не менее семи пуль, что многие восприняли как своего рода предупреждение Боту от его недоброжелателей.

Поговаривают, что подобное могло быть своего рода «приветом» от людей, связанных с греческим клубом ПАОК, где Боту работал сразу после ухода из «Шахтера» и до трудоустройства в «Осиеке». Из стана «черно-белых» португалец действительно уходил не без явных проблем в коммуникации с боссами клуба, но это все пересуды да сплетни…

В «Шахтер» Жозе Боту перебирался с огромной помпой и даже пафосом. На тот момент уже два года, как главным тренером «горняков» являлся Паулу Фонсека, проявивший себя более чем успешно после завершения «эпохи Мирчи Луческу». Не исключено, что качественная работа португальского наставника и поспособствовала повышению доверия к его соотечественникам в высшем руководстве донецкого клуба. Да и собственное резюме у Боту в футбольной Европе к тому моменту было уже очень и очень солидное.

Еще весной 2018-го в ряде британских таблоидов начала появляться информация о том, что в сотрудничестве с Жозе Боту заинтересован «Манчестер Юнайтед». Примечательно, что главным тренером «красных дьяволов» на тот момент, как и в «Шахтере», тоже был соотечественник Боту – португалец Жозе Моуриньо.

Несколько месяцев Боту вел переговоры с «Манчестер Юнайтед», однако затем в ситуацию вклинился «Шахтер» и предложил функционеру свои условия. Если в Англии Жозе предлагали лишь присоединиться к клубной команде скаутов (а она, как известно, у «Манчестер Юнайтед» чрезвычайно обширная, если не сказать, «раздутая»), то в Украине Боту были готовы выделить куда более интересные полномочия шеф-скаута. Плюс «Шахтер» завлекал португальца значительно большей зарплатой, чем тот имел в «Бенфике», да и в стане «орлов» Жозе к тому моменту уже откровенно засиделся, так как приходил в лиссабонский клуб он еще в 2002 году помощником тренера, отработал два сезона, а затем ненадолго отбыл в другой клуб, после чего вернулся в 2007-м уже скаутом и со временем дорос до главного скаута.

В «Бенфике» Боту действительно удалось достичь существенных высот в своем ремесле. С фамилией этого специалиста в португальском клубе связывают появление таких известных ныне на просторах мирового футбола исполнителей как Анхель Ди Мария, Аксель Витсель, Неманья Матич, Давид Луис, Ян Облак, Эдерсон.

Каждого из них (и еще некоторых неупомянутых, но также весьма достойных футболистов) «Бенфика» впоследствии сумела продать за очень и очень солидные деньги в топ-клубы Европы. Концепция, которой придерживался Боту в стане «орлов», идеально подходила под то, что выстраивали в «Шахтере»: покупка талантливых молодых футболистов по минимально возможной цене с последующей перепродажей через время за максимально возможную.

Неудивительно, что в «Шахтере» буквально уцепились за шанс начать сотрудничество с Боту, которое в итоге продлилось три с небольшим года, а завершилось лишь в конце 2021-го, на что, очевидно, также были свои вполне объяснимые и логичные на тот момент причины, о которых мы обязательно вспомним чуть позже.

За все время работы Боту донецкий клуб подписал десятерых новичков-легионеров, к трансферам которых, очевидно, в той или иной степени был причастен португалец. Как минимум свои вердикты, как глава департамента селекции, Жозе был обязан предоставлять по каждому из этих исполнителей, а уж дальше сам вопрос покупки и торгов решался, как это принято в «Шахтере», на уровне президента и ключевого инвестора клуба Рината Ахметова.

ФК Шахтер. Жозе Боту (слева) и Луиш Каштру

Новичками «горняков» при шеф-скауте Боту стали: бразильцы Тете, Майкон, Фернандо, Маркос Антонио, Маркиньос Сиприано, Витао, Марлон и Педриньо, а также израильтянин Манор Соломон и буркиниец Лассина Траоре. По состоянию на текущий момент, лишь последний остается членом команды, а все остальные уже покинули Украину.

Безусловно, на определение успешности работы Боту в должности шеф-скаута «Шахтера» повлияли как минимум два ключевых фактора: первый – приход летом 2021 года на пост главного тренера первой команды «горняков» итальянца Роберто Де Дзерби, чье назначение активно лоббировал спортивный директор клуба Дарио Срна; второй – начало полномасштабной фазы российско-украинской войны, хотя формально речь идет уже о моменте, когда Боту физически отсутствовал в клубе.

С приходом Де Дзерби в «Шахтер» стало ясно, что итальянец будет пробовать внедрить в клубе собственную систему скаутинга. Опираться на прежние наработки клубного отдела во главе с Боту Роберто, мягко говоря, не пожелал. Поэтому как минимум трансферы Марлона и Лассины Траоре вряд ли вообще хоть в какой-то степени инициировались с подачи Жозе Боту.

Более того, вместе с Де Дзерби в «Шахтер» перебрался итальянский специалист по скаутингу Сальваторе Монако, с появлением которого «эра Боту» в украинском клубе фактически и завершилась, что в конце 2021-го привело к официальному расставанию «горняков» с гением селекции «Бенфики».

Тогда же, после появления Де Дзерби в «Шахтере», была информация, что итальянский специалист не в восторге от целого ряда исполнителей, в подписание которых вложился клуб при Боту. Назывались и конкретные имена: Манор Соломон, Витао, Маркиньос Сиприано. Их экс-коуч «Сассуоло» в принципе не видел в своей команде, отдавая предпочтение другим исполнителям. В частности, на левом фланге атаки команды Де Дзерби в «Шахтере» изначально видел талантливого воспитанника академии «горняков» Михаила Мудрика, а Соломона был вынужден использовать только с единой целью – ради попытки продать израильтянина за как можно большую сумму летом 2022-го.

С началом полномасштабной фазы российско-украинской войны все перспективы «птенцов Боту» в «Шахтере» и вовсе были сведены на нет. Напуганные невероятной жестокостью и интенсивностью ведения боевых действий со стороны российских оккупантов легионеры «горняков» в первые же дни эвакуировались из Украины, после чего об их возвращении не могло быть и речи. Когда же появился знаменитый циркуляр ФИФА, который все мы знаем как Annexe 7, позволяющий иностранным футболистам фактически в одностороннем порядке и без преград со стороны «Шахтера» подписывать временные соглашения с другими клубами, то стало окончательно понятно: ничего подобного, как это было с ним в «Бенфике», в донецком клубе Жозе Боту не выстроил, и никакой финансовой прибыли сотрудничество с португальским функционером «горнякам» не дало.

Фактически Тете, Манор Соломон, Маркиньос Сиприано и Витао покинули «Шахтер» свободными агентами. По некоторым из них «горняки» все еще пытаются чего-то добиться, ведя переговоры то с ФИФА, то с УЕФА, то с «Галатасараем» или «Тоттенхэмом», однако шансы на успех в этом вопросе выглядят, мягко говоря, несущественными. Да и все эти дискуссии, скорее всего, просто вопрос имиджа – мол, мы не согласны, что нас де-факто «обокрали», воспользовавшись горем, с которым столкнулась Украина…

Фернандо и Маркос Антонио поступили более благородно и согласились дождаться момента, когда «Шахтер» завершит по ним официальные переговоры, которые позволили дончанам продать этих исполнителей в «Зальцбург» и «Лацио» соответственно. Впрочем, никому из них стать звездами в Европе с тех пор так и не удалось: Фернандо буквально замучили травмы, а Маркос Антонио сперва затерялся в Серии А, а затем – и в чемпионском составе ПАОКа, который арендовал его на сезон-2023/24…

Майкон с апреля 2022 года на правах аренды выступает за «Коринтианс». «Шахтер» и «тимау» один раз даже согласовывали вопрос с продлением аренды этого хавбека, но в целом на родине Майкон не выглядит как футболист, способный в одиночку влиять на результат игры. Минувший сезон в Серии А хавбек провел неплохо, но не более того, потому сделать большие деньги в будущем на вероятной перепродаже этого исполнителя, которому в середине июля исполнится уже 27 лет, у «Шахтера» вряд ли получится – тут хотя бы вернуть то, что было когда-то потрачено…

Что касается бразильцев Марлона и Педриньо, которые приходили в «Шахтер» уже при тренере Де Дзерби, но еще при Боту в роли шеф-скаута, то сейчас оба играют на родине – за «Флуминенсе» и «Атлетико Минейро» соответственно. Шансы на то, что «горнякам» в ближайшее время удастся выгодно перепродать кого-то из них – минимальны, так как оба абсолютно не блистают, хотя первому и посчастливилось стать обладателем Кубка Либертадорес. Не исключено даже, что они могут вернуться в стан «оранжево-черных» – по крайней мере, с Педриньо клуб уже достиг согласия о продлении контракта еще на пять лет с перспективой ближайшего возвращения в Украину.

Вот и выходит, что наследие Боту в «Шахтере» выдалось в разы менее существенным, чем плоды работы этого специалиста в «Бенфике». На то были как объективные, так и субъективные причины, однако факт остается фактом: сотрудничество португальца с «горняками» не принесло в профессиональном плане ничего хорошего ни одной из сторон. «Шахтер» потратил суммарно 75,5 миллионов евро на новичков-легионеров, из которых сумел вернуть на текущий момент лишь 13,5 (ни о каком заработке здесь и речи быть не может). Сам Боту после донецкого клуба хоть и получил формальную возможность для карьерного роста (переход с позиции шеф-скаута на должность спортивного директора), однако в клубах, которые по уровню заметно уступают как «Бенфике», так и «Шахтеру». Да и там (в ПАОКе ранее и сейчас в «Осиеке») у португальца нет очевидных и громких успехов, чтобы можно было этим похвастаться и, возможно, опять обратить на себя внимание истинных грандов европейского футбола – того же «Манчестер Юнайтед», например…