ФОТО. Он работал в Шахтере. Авто спортдира Осиека расстреляли в Хорватии

В ночь с понедельника на вторник в Хорватии был расстрелян автомобиль, которым пользовался спортивный директор «Осиека» Жозе Боту.

Volkswagen Arteon был припаркован между двумя домами, в одном из которых проживает сам Боту. В лобовое стекло было выпущено не менее семи пуль, некоторые из которых вошли прямо в водительское сидение.

Расстрелянный автомобиль утром во вторник обнаружил португалец Альфредо Алмейда, который по протекции Боту недавно был назначен координатором академии «Осиека».

Сам Боту сейчас пребывает в небольшом отпуске в Португалии, куда улетел еще вчера. Спортивного директора «Осиека» в аэропорт отвез Алмейда, после чего вернулся в Осиек и оставил машину Боту там, где тот сам обычно ее оставляет.

Сегодня утром Алмейда, увидев расстрелянный автомобиль, вызвал полицию, которая тщательно поработала на месте происшествия.

Жозе Боту уже подтвердил факт расстрела своего автомобиля в Хорватии, и посредством поста в социальной сети Facebook заявил о полной уверенности в полиции и «ее способности тщательно расследовать это дело и привлечь виновных к ответственности».

Напомним, с 2018 по 2021 год Жозе Боту работал директором департамента селекции «Шахтера». После отъезда из Украины полтора года являлся спортивным директором греческого клуба ПАОК, а с января нынешнего года работает на аналогичной должности в «Осиеке».