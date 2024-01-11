ОФИЦИАЛЬНО. Бывший шеф-скаут Шахтера стал спортивным директором Осиека
Жозе Боту принял решение перебраться в Хорватию
Бывший руководитель департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту, как и сообщалось ранее, трудоустроился в Хорватии.
О назначении 57-летнего специалиста на пост спортивного директора объявил «Осиек», который занимает четвертое место в хорватском чемпионате вслед за «Хайдуком», «Риекой» и загребским «Динамо».
С июля минувшего года Боту был без работы, когда покинул пост спортивного директора ПАОКа.
Напомним, за «Осиек» в настоящий момент выступают два украинца – Александр Драмбаев и Денис Гармаш.
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