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11 января 2024, 17:07 |
198
1

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший шеф-скаут Шахтера стал спортивным директором Осиека

Жозе Боту принял решение перебраться в Хорватию

11 января 2024, 17:07 |
198
1
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший шеф-скаут Шахтера стал спортивным директором Осиека
ФК Осиек. Жозе Боту

Бывший руководитель департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту, как и сообщалось ранее, трудоустроился в Хорватии.

О назначении 57-летнего специалиста на пост спортивного директора объявил «Осиек», который занимает четвертое место в хорватском чемпионате вслед за «Хайдуком», «Риекой» и загребским «Динамо».

С июля минувшего года Боту был без работы, когда покинул пост спортивного директора ПАОКа.

Напомним, за «Осиек» в настоящий момент выступают два украинца – Александр Драмбаев и Денис Гармаш.

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Жозе Боту Осиек Шахтер Донецк
Источник ФК Осиек
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Андрей Шевченко
І кому не нас рать на унилий шлюхтар і його колишніх скаутів ?
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