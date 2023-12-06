Бывший главный скаут Шахтера может трудоустроиться в Польше или Хорватии
Интерес к Жозе Боту проявляют отнюдь не топовые клубы континента
Бывший руководитель департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту, который с июля пребывает без работы, может вскоре трудоустроиться в Польше или Хорватии.
Интерес к сотрудничеству с 57-летним специалистом проявляют польский «Ракув» и хорватский «Осиек».
Португалец уже посетил оба клуба, но пока нет уверенности, что Боту согласится на какой-либо из указанных вариантов.
Известно, что в Ракуве Боту предлагают должность генерального директора клуба.
Напомним, Боту покинул «Шахтер» в конце 2021 года ради возможности поработать спортивным директором ПАОКа. В Греции португалец отработал полтора года, а затем ушел из-за разногласий с руководством.
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