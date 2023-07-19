Греция19 июля 2023, 11:02 |
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Из-за разногласий с руководством. Экс-глава селекции Шахтера покинул ПАОК
Жозе Боту, по данным СМИ, отныне является безработным
19 июля 2023, 11:02 |
744
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57-летний португалец Жозе Боту покидает греческий ПАОК, в котором с начала 2022 года работал на должности спортивного директора.
Сообщается, что Боту решил покинуть свою должность из-за разногласий с руководством клуба.
До ПАОКа Боту три с половиной года работал руководителем отдела селекции в «Шахтере», а еще раньше – восемь лет провел в качестве шеф-скаута португальской «Бенфики».
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Долбойоб. Думав, що ПАОК дасть йому на трасфери не менше бабла, ніж "Шахтар". А не тут то було.
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