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  4. Из-за разногласий с руководством. Экс-глава селекции Шахтера покинул ПАОК
Греция
19 июля 2023, 11:02 |
744
1

Из-за разногласий с руководством. Экс-глава селекции Шахтера покинул ПАОК

Жозе Боту, по данным СМИ, отныне является безработным

19 июля 2023, 11:02 |
744
1
Из-за разногласий с руководством. Экс-глава селекции Шахтера покинул ПАОК
ФК Шахтер. Жозе Боту

57-летний португалец Жозе Боту покидает греческий ПАОК, в котором с начала 2022 года работал на должности спортивного директора.

Сообщается, что Боту решил покинуть свою должность из-за разногласий с руководством клуба.

До ПАОКа Боту три с половиной года работал руководителем отдела селекции в «Шахтере», а еще раньше – восемь лет провел в качестве шеф-скаута португальской «Бенфики».

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Источник Maisfutebol
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Serhii P.
Долбойоб. Думав, що ПАОК дасть йому на трасфери не менше бабла, ніж "Шахтар". А не тут то було.
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