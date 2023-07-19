Из-за разногласий с руководством. Экс-глава селекции Шахтера покинул ПАОК

57-летний португалец Жозе Боту покидает греческий ПАОК, в котором с начала 2022 года работал на должности спортивного директора.

Сообщается, что Боту решил покинуть свою должность из-за разногласий с руководством клуба.

До ПАОКа Боту три с половиной года работал руководителем отдела селекции в «Шахтере», а еще раньше – восемь лет провел в качестве шеф-скаута португальской «Бенфики».