Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству

В апреле 2021 года завершилась продолжительная история любви Тайсона и украинского клубного футбола. После без малого одиннадцати лет пребывания в нашем чемпионате бразильский вингер пожелал вернуться на родину, что и было реализовано в весьма спешном порядке. Тайсон расторг контракт с «Шахтером» и перебрался туда, где, казалось бы, обречен быть звездой – в родной для него «Интернасьонал».

Однако в стане «колорадос» карьера Тайсона развивалась совсем по иному сценарию, нежели сам вингер продумывал ее в своих светлых фантазиях. Впрочем, о громком провале футболиста на родине мы достаточно детально рассказывали еще осенью 2022 года в рамках специального материала, а потому всем, кто упустил из внимания эту историю, советуем вернуться к ней по ссылке ниже, а сегодня речь пойдет о новом вызове, который случился в карьере Тайсона уже после ухода из «Интернасьонала»…

В январе 2023 года Тайсон на правах свободного агента перешел из «Интернасьонала» в ПАОК. Возвращение в Европу, откровенно говоря, не выглядело для 35-летнего на тот момент вингера чем-то вроде второго шанса на Старом континенте. Большинство болельщиков восприняло тот переход просто как возможность для самого футболиста еще немножко подзаработать на безбедную старость, а также как реализацию прихоти главного тренера «черно-белых» Развана Луческу – сына экс-коуча «Шахтера» и «Динамо» Мирчи Луческу.

Разван Луческу на тренерском поприще и близко не добрался до вершин, которые покорились его звездному отцу, однако в целом этот специалист сумел проявить себя практически во всех странах, где ему доверяли работу. В Греции этот наставник, в частности, уже работал с 2017 по 2019 годы, причем также с ПАОКом, и сумел сенсационно сделать «черно-белых» чемпионами Суперлиги в сезоне-2018/19. То «золото» национального чемпионата стало для ПАОКа лишь третьим в истории и первым за 35 лет…

ФК ПАОК. Тайсон

Поэтому не пойти навстречу пожеланиям Развана Луческу руководители ПАОКа просто не могли, да и сделка по Тайсону не оказалась для клуба чересчур проблемной – благо «Интернасьонал» отпустил резервиста-ветерана без каких-то условий, согласившись на досрочное расторжение контракта.

Первые полгода в Греции Тайсон не демонстрировал явных признаков «возвращения к жизни». Это был уже далеко не тот быстрый и изобретательный бегунок, которым запомнили его многие украинские болельщики. Тайсон все больше старался тянуть одеяло на себя, иногда бурчал и проявлял недовольство, словно требуя от окружающих признания своих прежних заслуг. Но в футболе, как и во многих других видах спорта, все решает нынешнее усердие и мастерство, а не то, что ты демонстрировал когда-то в прошлом…

Сезон-2022/23 Тайсон завершил с 14 матчами в рамках греческой Суперлиги, в которых он отличился лишь 1 забитым мячом и 2 результативными передачами. ПАОК же занял скромное четвертое место, пропустив вперед всех тамошних грандов – АЕК, «Панатинаикос» и «Олимпиакос». Впрочем, четвертая позиция все-таки позволила «черно-белым» квалифицироваться в Лигу конференций.

Летом минувшего года ПАОК угадал с подписанием болгарского центрфорварда Кирила Десподова, которым в 2018 и 2019 годах интересовалось «Динамо». Неизвестно, помог бы Десподов «бело-синим», а вот для «черно-белых» он стал одним из главных открытий сезона-2023/24, забив 10 мячей и отличившись 7 результативными передачами в 33 поединках национального чемпионата.

Почему «одним из»? Потому, что еще двумя явными героями сезона в составе «черно-белых» стали вингеры команды – серб Андрия Живкович (правый) и бразилец Тайсон (левый). Первый забил 10 мячей и отдал 8 ассистов в 29 матчах чемпионата, второй же записал в актив 5 голов и 10 результативных передач в 29 играх Суперлиги.

Стоит отмечать, что никогда ранее в своей карьере Тайсон не отдавал такое большое количество результативных передач за один сезон (в рамках национального чемпионата). Максимальным показателем ассистов для бразильца были 9, которыми он отличился в футболке «Шахтера» в УПЛ-2018/19. Еще дважды Тайсон выполнял по 8 результативных пасов за сезон, будучи игроком «Металлиста», однако тогда бразилец был куда моложе и в публичной плоскости значился, скорее, в категории «подающих надежды», а не «списанных изгоев».

ФК ПАОК. Тайсон

Кроме того, по данным Sofascore, Тайсон стал вторым в сезоне-2023/24 в греческой Суперлиге по количеству созданных голевых моментов. Их в активе бразильца оказалось 12, что уступило лишь показателю 28-летнего шведа Никласа Элиассона из АЕКа, который сумел создать 17 таких шансов, однако по факту отличился 9 результативными передачами в чемпионате (столько же выполнил еще один экс-«горняк» Бернард, отыгравший сезон за «Панатинаикос»), что на один меньше, нежели у Тайсона. Именно бразильский ветеран ПАОКа, который в средине января отпраздновал свой уже 36-й день рождения, стал лучшим ассистентом Суперлиги-2023/24.

Что касается ПАОКа, то подопечные Развана Луческу в невероятно напряженной борьбе стали чемпионами: в четвертый раз в истории, и во второй – под руководством этого румынского наставника.

В чемпионском плей-офф «черно-белые» выступили практически идеально: добыли 6 побед при 2 ничьих и 2 поражениях. За три тура до финиша, казалось, судьба чемпионства всецело находится в руках АЕКа, однако в очном поединке ПАОК одолел афинян – 3:2, которые сразу после этого проиграли еще и «Олимпиакосу» (0:2) и перед последним туром уже проигрывали два пункта в борьбе за «золото» подопечным Луческу.

Финальный тур выдался для ПАОКа не менее напряженным, чем весь чемпионат. АЕК в параллельном матче спокойно обыграл «Ламию» (3:0), и был готов воспользоваться потенциальной осечкой «черно-белых». Те же, в свою очередь, играли на выезде против «Ариса», сумели открыть счет, но на 47-й минуте позволили сопернику его сравнять. Весьма символично, что автором победного и «золотого» для ПАОКа мяча стал именно Тайсон – бразилец забил на 62-й минуте, после чего команда Луческу была вынуждена отбиваться от атак соперника, так как с 78-й минуты доигрывала поединок вдесятером из-за удаления (за два «горчичника») центрбека Янниса Михаилидиса.

ПАОК все-таки сумел удержать победу, и стал чемпионом Греции, а Тайсон на праздничном коллаже, который был опубликован в социальных сетях «черно-белых», оказался в центре «экспозиции» – совсем рядом с чемпионским трофеем. Очевидно, это такого рода признание колоссальных заслуг бразильского ветерана, который помог команде Развана Луческу сделать очередной исторический шаг в развитии (теперь ПАОК опережает по количеству побед в чемпионате «Арис», однако все еще очень существенно уступает лидерам – АЕКу (13 чемпионств), «Панатинаикосу» (20) и «Олимпиакосу» (47)).

Неудивительно, что сейчас Тайсон снова является героем для болельщиков. Его очень ценят в ПАОКе, руководство которого, словно предвосхищая события, еще в феврале позаботилось о пролонгации трудового соглашения ветерана. Действующий контракт 36-летнего бразильца отныне рассчитан до лета 2025-го, что позволит экс-кумиру фанатов «Металлиста» и «Шахтера» еще раз попробовать свои силы не только в греческой Суперлиге, но и в Лиге чемпионов, где ПАОК начнет свой путь с квалификации.

Примечательно также, что Тайсон в сезоне-2023/24 стал лучшим бразильцем, выступающим в Европе, по общему числу выполненных результативных передач во всех турнирах. Таковых у вингера ПАОКа набралось 13, и обойти ветерана имеет шанс только Винисиус Жуниор из «Реала», у которого пока 11 ассистов.

Что еще стоит отметить, так это невероятно масштабное празднование чемпионства, которое помогли устроить ПАОКу его собственные фанаты. Даже на видео атмосфера этого действа выглядит совершенно фантастической…

Впрочем, не стоит забывать и о том, что владельцем ПАОКа является российско-греческий олигарх Иван Саввиди. Ранее он принимал активное участие в российской политике, поддерживая все инициативы тамошней власти, в том числе аннексию Крыма в 2014-м… В феврале нынешнего года Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в доход государства активы Саввиди на территории нашей страны.

К слову, в марте 2022 года главный тренер ПАОКа Разван Луческу осудил российское вторжение, заявив, что он на «на 150% душой с украинским народом». Как видим, с румынским наставником за эти слова одиозный Саввиди, выходивший в 2018 году на футбольное поле с огнестрельным оружием, не расправился, и спустя два года получил свои «чемпионские дивиденды».