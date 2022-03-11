Сын Луческу назвал путина параноиком. Владелец его клуба – россиянин

Главный тренер греческого клуба ПАОК Разван Луческу, который является сыном наставника киевского «Динамо» Мирчи Луческу, прокомментировал войну в Украине, которую развязала орда орков во главе с вождем путиным.

«Я не хотел бы это комментировать. Но я на 150% душой с украинским народом. Это трудно принять, понять, невероятно, что сегодня есть эта война. Я не могу представить, как в мире столько параноидальных умов, которые разрушают жизни, семьи», - сказал Луческу-младший.

Отметим, что собственником и президентом ПАОКа является российский миллиардер греческого происхождения Иван Саввиди. Он в 2003 и 2007 годах избирался депутатом государственной думы россии, являлся членом фракции единая россия, лидером которой является владимир путин.