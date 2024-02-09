ВАКС конфисковал активы греческо-российского олигарха, владеющего ПАОКом

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства активов российско-греческого олигарха Ивана Саввиди, который является владельцем и президентом греческого ПАОКа.

Конфискованные активы:

- 100% корпоративных акций ЧАО «Пентопак», который является одним из лидеров по производству упаковки для мясных и колбасных изделий.

- 100% корпоративных прав дочернего предприятия «Атлантис-Пак Украина».

Номинальной владелицей ряда фирм в Украине была жена Саввиди, хотя бизнесом фактически владеет ее муж.

В 2015 году Саввиди публично приветствовал временную оккупацию Крыма и его так называемое «присоединение» к российской федерации.