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Греция
09 февраля 2024, 11:54 |
276
1

ВАКС конфисковал активы греческо-российского олигарха, владеющего ПАОКом

Иван Саввиди был депутатом российского парламента и поддержал аннексию Крыма

09 февраля 2024, 11:54 |
276
1
ВАКС конфисковал активы греческо-российского олигарха, владеющего ПАОКом
ФК ПАОК. Иван Саввиди

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства активов российско-греческого олигарха Ивана Саввиди, который является владельцем и президентом греческого ПАОКа.

Конфискованные активы:

- 100% корпоративных акций ЧАО «Пентопак», который является одним из лидеров по производству упаковки для мясных и колбасных изделий.
- 100% корпоративных прав дочернего предприятия «Атлантис-Пак Украина».

Номинальной владелицей ряда фирм в Украине была жена Саввиди, хотя бизнесом фактически владеет ее муж.

В 2015 году Саввиди публично приветствовал временную оккупацию Крыма и его так называемое «присоединение» к российской федерации.

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Александр
2 роки чекали перемогу росії а коли не вийшло почали конфісковувати російське майно 
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