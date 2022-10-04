«Тайсон уже хуже Дугласа Косты». Что не так с карьерой экс-лидера Шахтера?

В апреле минувшего года многолетний лидер «Шахтера» Тайсон удивил футбольную общественность Украины тем, что прям по ходу сезона решил покинуть стан «горняков». Стороны договорились о прекращении сотрудничества, что позволило вингеру в качестве свободного агента вернуться на родину. В Бразилии Тайсон подписал двухлетнее соглашение с «Интернасьоналом», где планировал стать лидером коллектива и выиграть с «колорадос» чемпионский титул.

И если в минувшем розыгрыше бразильской Серии А Тайсон еще хоть как-то мог претендовать на роль важного игрока первой команды «Интернасьонала» (на его счету 22 поединка и 4 забитых мяча в турнире, причем все матчи футболист начинал в стартовом составе), то в первенстве-2022 (напомним, что в Бразилии сезон разыгрывается в рамках одного календарного года) 34-летний вингер имеет в активе очень скудные показатели… По состоянию на текущий момент, он появлялся на поле в 14 матчах, забил лишь 1 мяч, а в стартовом составе не объявлялся уже более двух с половиной месяцев – с 12 июля (всего в старте «Интернасьонала» Тайсон выходил в 4 играх из 14-ти)…

Неудивительно, что на фоне этого в бразильской прессе в последнее время активно расползаются слухи о возможном завершении сотрудничества между клубом и Тайсоном по итогам текущего сезона. Официально контракт футболиста с «Интернасьоналом» действует до 30 апреля 2023 года, но с легкой руки журналиста Бруну Соареша в сети появилась информация о желании руководства «колорадос» договориться с ветераном о досрочном расторжении трудового соглашения.

#Inter vai propor acordo a Taison, quando o Brasileirão terminar, para que ele não comece 2023 no clube. O contrato vai até abril, mas clube quer saída antecipada. @rdgrenal pic.twitter.com/vPwnYOBCew — Bruno Soares (@brunosreporter) September 29, 2022

Такая информация в целом выглядит вполне логичной, потому как оставлять Тайсона в команде под участие только в Лиге Гаушу (такое название носит чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул) не имеет ни малейшего смысла, из-за не такой высокой престижности победы в этом турнире, как в Серии А. При этом, продолжать выплачивать зарплату Тайсону для «Интернасьонала» все это время будет достаточно накладно, а бразильские клубы привыкли на всем экономить и из-за сложной системы менеджмента, которую многие эксперты открыто называют неэффективной, часто вынуждены выпутываться из финансовых трудностей.

По неофициальной информации, Тайсон получает в «Интернасьонале» 1,3 миллиона евро в год, что значительно меньше, чем в «Шахтере», но немало по меркам Бразилии. В январе следующего года вингеру исполнится 35 лет, и продолжать делать на него ставку в команде, вероятно, не планируют, хотя здесь стоит отдельно вести речь о позиции главного тренера Мано Менезеса, которая ярко иллюстрируется статистикой появлений Тайсона на поле, и президента клуба Алессандро Барселлоса.

Последний, комментируя для СМИ информацию о желании клуба досрочно расторгнуть контракт с Тайсоном, дал понять, что на текущий момент таким образом вопрос не стоит. Руководитель «Интернасьонала» особо акцентировал внимание на отказе вингера от более выгодных условий личного контракта в «Шахтере», на который Тайсон пошел ради возможности вернуться.

«Тайсон от многого отказался, чтобы вернуться в «Интернасьонал». Не уверен, что подобное сделали бы другие футболисты в такой же ситуации. Мы очень уважаем его, а также его позицию. Будем оценивать будущее вместе с ним, но не сейчас. Этот процесс еще не начался, даже внутри клуба, и все, что сказано иначе, не соответствует действительности. Он чрезвычайно профессиональный игрок, который ежедневно живет делами клуба. Тайсон прибывает на тренировку одним из первых и уходит одним из последних», - сказал Алессандро Барселлос.

Сам Тайсон пока, похоже, также не рассматривает всерьез возможность досрочного ухода из «Интернасьонала», и нацелен отработать свой контракт до конца.

«В тот день, когда я увижу, что больше не могу помогать «Интернасьоналу», я постучу в дверь президента, который является моим очень хорошим другом и поспособствовал моему возвращению, чтобы сказать, что я сделал все возможное. После этого я буду заниматься развитием сына. До апреля у меня есть контракт, и я его выполню. Я живу «Интернасьоналом», я люблю этот клуб. Даже если я не играю, я всегда поддерживаю команду. Я точно останусь до апреля, а потом посмотрим, что произойдет», - подчеркнул Тайсон.

Впрочем, спустя несколько дней после этих слов экс-вингер «Шахтера» дал другое интервью, в котором рассказал журналисту Дуде Гарби о конкретных планах на будущее, в которые не входит продолжение сотрудничества с «Интернасьоналом». Более того, если доверять этим словам хавбека, уже весной следующего года, если не раньше, он будет готов пойти не только на существенное понижение финансовых условий, но и на выступления на более низком уровне.

«У меня заканчивается двухлетний контракт с «Интернасьоналом», после чего я возвращаюсь в родные края. Я закончу карьеру команде из родного Пелотаса – «Гремио Бразил». Я все еще сохраняю эту мечту», - заявил Тайсон.

Вряд ли фанаты «Интернасьонала», которые в большинстве своем очень радовались возвращению Тайсона в команду весной минувшего года, сейчас будут против ухода своего экс-кумира. Например, после недавнего вылета из Южноамериканского кубка, где «Интернасьонал» в четвертьфинале так и не смог одолеть перуанский «Мельгар» (0:0, 0:0, 1:3 – в серии пенальти), а Тайсон не забил один из послематчевых ударов с 11-метровой отметки, в адрес ветерана в социальных сетях было написано множество крайне нелицеприятных комментариев со стороны болельщиков «колорадос». После такого вряд ли кто-либо будет оспаривать решения Мано Менезеса раз за разом оставлять ветерана на скамейке запасных…

К мнению фанатов в последнее время присоединяется все больше и больше различных экспертов и журналистов. Например, Пауло Пирес в эфире Rádio Bandeirantes прямо заявил, что нынешний Тайсон выглядит на поле даже хуже прошлогоднего Дугласа Косты, который также возвращался на родину с надеждой на красивое и триумфальное завершение карьеры в родном «Гремио», но в итоге команда сенсационно вылетела из Серии А, а экс-вингер «Шахтера», «Баварии» и «Ювентуса» не без скандала покинул ее ряды и перебрался в «Лос-Анджелес Гэлакси».

«В данный момент я хочу высказаться о Тайсоне в «Интернасьонале». Его работа и его игра уступают даже никудышному Дугласу Косте образца прошлого года в рядах «Гремио». Тайсон в очень плохой форме. Сегодня он дает «Интеру» гораздо меньше, чем Дуглас Коста давал «Гремио» в прошлом сезоне. Как давно Тайсон не играет хорошо? Сложно сказать, ведь я не помню, когда Тайсон в последний раз вообще показывал хороший футбол», - сказал журналист.

Конечно, в этих словах Пауло Пиреса присутствует немалая доля субъективизма, и его сравнение выглядит куда более применимым, скорее, в художественной литературе, где требуется особая драматургия и насыщенность, чем в футбольной аналитике, но в целом нынешний Тайсон действительно очень далек от самого себя лучших образцов. А в «Интернасьонале» он смотрится хуже, чем Дуглас Коста в прошлогоднем «Гремио», во многом из-за того, что «колорадос» ныне отчаянно пытаются навязать борьбу за чемпионство великолепно выглядящему «Палмейрасу», а не бьются за выживание…

Кроме того, последние фотографии Тайсона с тренировок в составе «Интернасьонала» дают повод засомневаться в идеальных физических кондициях футболиста. Среди поклонников «колорадос» встречаются откровенные упреки в адрес ветерана в том, что тот набрал в весе и не делает ничего, чтобы сбросить лишнее…

internacional.com.br

Возможно, и здесь мы имеем дело с банальными оценочными суждениями отдельных людей, но самое главное мнение и слово ярко демонстрирует главный тренер «Интернасьонала» Мано Менезес, который более двух с половиной месяцев не дает Тайсону возможности выйти на поле в стартовом составе команды. И опытного тренера вряд ли можно заподозрить в необъективности, поскольку у него на кону фактически титул чемпиона Бразилии, и самый ответственный отрезок сезона, когда на счету каждый качественный футболист.

Удивляет и то, насколько легко Тайсон рассуждает о скором переходе в «Гремио Бразил». Да, эта команда действительно базируется в родном городе игрока Пелотасе, из-за чего может иметь для него некий сакральный статус, однако по итогам розыгрыша сезона-2022 в Серии С, «Гремио Бразил» стал одной из четырех неудачников чемпионата, и понизился в классе до Серии D, а это лишь четвертый по рангу дивизион в системе лиг профессионального бразильского футбола! Неужели Тайсон, пусть и в 35 лет, действительно готов играть на таком уровне, учитывая, что еще каких-то два года назад он имел возможность выходить на поле в поединках Лиги чемпионов против миланского «Интера» и мадридского «Реала»? Если так и произойдет, то слова Пауло Пиреса окажутся наилучшей характеристикой всего постукраинского этапа карьеры Тайсона, из которого в «Шахтере» действительно смогли выжать максимум пользы в профессиональном плане – буквально все, до последней капли…