Жена или футбол: Дуглас Коста разругался с Гремио накануне матча жизни

Бывший лидер полузащиты донецкого «Шахтера» Дуглас Коста в мае нынешнего года после выступлений за «Баварию» и «Ювентус» вернулся в родной для него бразильский «Гремио». «Мушкетеры», которые в минувшем сезоне финишировали шестыми в Серии А, завоевав путевку в квалификацию Кубка Либертадорес, очень громко отрапортовали о возвращении своего воспитанника, уехавшего в Европу в 20-летнем возрасте в начале 2010-го.

Если в «Ювентусе» на Косту откровенно не рассчитывали, то в «Гремио» он должен был стать одним из ключевых фигур первой команды, чтобы повести ее к высоким достижениям и, возможно, даже чемпионству – третьему в истории и первому с 1996 года. Но в итоге все сложилось вовсе не так, как мечтали руководители и фанаты «мушкетеров». «Гремио» громко провалился в нынешнем розыгрыше бразильской Серии А, и сейчас крайне близок к тому, чтобы понизиться в классе.

За тур до финиша (заключительные матчи сезона в бразильской Серии А состоятся в ночь с четверга на пятницу по киевскому времени) «Гремио» занимает 18-е место в турнирной таблице, и чтобы оказаться на спасительной 16-й строчке команде Дугласа Косты нужно фактически сотворить чудо. Прежде всего, «мушкетерам» нужно самим обыграть «Атлетико Минейро» - команду, ставшую по итогам первенства чемпионом Бразилии во второй раз в своей истории, и впервые с 1971 года. Игра будет домашней для «Гремио», а соперника нельзя считать достаточно мотивированным, однако «Атлетико Минейро» проиграл лишь 5 матчей из 37 в чемпионате до этого, а нынешняя беспроигрышная серия «петушков» длится уже девять матчей, с 4 ноября.

Впрочем, лишь одной победы над чемпионом для «Гремио» будет недостаточно в борьбе за спасительную позицию в турнирной таблице. Для «мушкетеров» важно соблюдение еще как минимум двух условий – поражений «Жувентуде» и «Байи», которые ныне расположились выше «Гремио», имея на три очка больше. Однако в чемпионате Бразилии при равенстве очков, согласно регламенту, выше оказывается команда, имеющая в активе больше побед. У «мушкетеров» в настоящий момент 11 побед, как и у «Байи», а вот у «Жувентуде» - только 10. Стало быть, победа над «Атлетико Минейро» и поражения «Байи» и «Жувентуде» гарантируют «Гремио» сохранение прописки в элитном дивизионе на следующий сезон. Шансы, понятное дело, невелики, однако они есть…

Getty Images/Global Images Ukraine. 10 октября 2021 года. Дуглас Коста спорит с арбитром во время матча против «Сантоса» (0:1)

И вот накануне ответственного матча в стане «Гремио» разразился настоящий скандал, в центре которого оказался Дуглас Коста. Дело в том, что 31-летний футболист во вторник собирался торжественно отгулять свадьбу со своей избранницей Наталией Феликс. Изначально пара наметила это памятное мероприятие на лето минувшего года, но пандемия COVID-19 спутала планы молодых. В итоге официальная церемония состоялась в июне 2021 года, а вот как следует отметить событие Дуглас Коста и Наталия Феликс решили чуть позже – еще несколько месяцев назад они забронировали особенное место для торжества, пригласив очень большое количество гостей.

Вечеринка по случаю женитьбы Дугласа Косты должна была состояться в фешенебельном отеле «Копакабана Пэлас» в Рио-де-Жанейро. На ней должны были присутствовать все родственники молодоженов, а также ряд высокопоставленных и влиятельных гостей. Развлекать футболиста, его супругу и остальную публику позвали популярную в Бразилии музыкальную группу Sorriso Maroto. Впрочем, обозначенное мероприятие изначально не было до конца согласовано с руководством «Гремио». Боссы «мушкетеров» позволили Дугласу Косте провести немного времени со свежеиспеченной супругой (для футболиста этот брак стал вторым в жизни) в Доминиканской Республике, где и была сыграна свадьба, однако нынешнее пиршество в Рио-де-Жанейро и отъезд на него игрока в концовке сезона не были оговорены.

Как пишут бразильские источники, сам Дуглас Коста после того, как стало понятно, что «Гремио» предстоит до последнего тура биться за сохранение прописки в Серии А, дал слово руководству клуба и главному тренеру команды Вагнеру Мансини, что они смогут на него рассчитывать до последнего. Однако после влияния со стороны Наталии Феликс, вингер изменил позицию, и начал в ультимативной форме требовать от «Гремио» отпустить его на послесвадебное торжество, фактически освободив от обязанности сыграть в финальном туре против «Атлетико Минейро» в матче жизни для «мушкетеров».

Боссы «Гремио» посчитали, что не для того они платят 160 тысяч евро в месяц Дугласу Косте, чтобы тот отсутствовал в ключевых для команды поединках, а потому запретили футболисту лететь в Рио-де-Жанейро, обязав сыграть против «Атлетико Минейро». Главный тренер команды Вагнер Мансини даже включил фамилию Дугласа Косты в официальную предматчевую заявку.

Confira a lista de relacionados pelo técnico Vagner Mancini para a última partida do #Brasileirão2021, contra o Atlético-MG



🇪🇪 #GRExCAM #VamosTricolor pic.twitter.com/0UGCfioMQn — Grêmio FBPA (@Gremio) December 8, 2021

И после этого начался новый виток недопонимания, очень быстро превратившийся в настоящий конфликт. Дуглас Коста, недовольный решением руководства «Гремио», удалил из своего аккаунта в Instagram все фотографии в экипировке и с эмблемой «мушкетеров». Кроме того, по неподтвержденной пока информации, вингер потребовал немедленного расторжения контракта с «Гремио», и руководство согласилось пойти на это, посчитав, что шантаж и подобное отношение к клубу со стороны футболиста, пусть даже и известного, недопустимы.

Максимально смягчить ситуацию до конца будет пробовать наставник «Гремио» Вангер Мансини, который заинтересован в сильнейшем составе команды на матч против «Атлетико Минейро». Однако в Бразилии все больше сообщений в прессе о том, что боссы «мушкетеров» могут созвать внеочередную пресс-конференцию еще перед игрой с «петушками», на которой объявят о досрочном уходе Дугласа Косты из клуба, объяснив ситуацию фанатам.

Интересно, что после того, как некоторые подробности спора Дугласа Косты и «Гремио» стали публичными, всерьез пострадала избранница футболиста Наталия Феликс. Популярная модель, имеющая в Instagram более полумиллиона подписчиков, даже была вынуждена на какое-то время закрыть свой профиль, потому как туда почти ежеминутно поступали различные проклятия, угрозы и оскорбления. Интересно, что жена Дугласа Косты не стала прибегать к радикальным мерам, и оставила в аккаунте фотографии в футболке «Гремио».

Стоит отметить, что в «Гремио» Дуглас Коста выступает на правах аренды из «Ювентуса», которая рассчитана до лета 2022 года. В случае, если сотрудничество между «мушкетерами» и вингером будет прекращено досрочно, в январе бразилец будет вынужден вернуться в Турин, где ему вряд ли дадут игровую практику. Скорее всего, «Ювентус» попытается избавиться от Дугласа Косты или сразу же, либо же отпустит того свободным агентом летом.

Изначально планировалось, что Дуглас Коста отыграет за «Гремио» до лета следующего года на правах аренды, а затем подпишет с «мушкетерами» полноценный контракт в статусе свободного агента. Ныне же футболист вдрызг разругался с родным для себя клубом из-за жены, и последствия этого конфликта пока неясны.

«Гремио» сыграет против «Атлетико Минейро» в 2:30 по киевскому времени пятницы 10 декабря. Вечеринка по случаю свадьбы Дугласа Косты и Наталии Феликс перенесена на следующую неделю, однако далеко не факт, что к тому моменту родной клуб экс-футболиста «Шахтера» все еще будет участником элитарного дивизиона чемпионата Бразилии…