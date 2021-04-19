Шахтер и Тайсон выжали друг из друга все. До последней капли

33-летний бразильский вингер Тайсон 16 апреля расторг контракт с донецким «Шахтером» и официально перебрался в свой родной клуб – «Интернасьонал». Да, это не произвело эффекта разорвавшейся бомбы, так как через слухи в прессе нас планомерно подводили именно к такому варианту развития событий, но все равно несколько дней на обдумывание ситуации потребовалось. Очень не хотелось бы рубить с плеча, называя виноватыми всех и вся, и утопая, тем самым, в негативе.

Да, Тайсон действительно нарубил дров в последние месяцы своего пребывания в «Шахтере», апофеозом чего стала ссылка в дубль и достаточно бесславный уход из клуба. Возможно, бразилец, как и ранее Дарио Срна, являлся одним из тех игроков донецкой команды, к которым не могло быть серьезных претензий по игре и самоотдаче, но обоим покинуть стан «горняков» в качестве футболистов приходилось вовсе не по тому пути, который должен был быть им уготован.

Впрочем, тем и интересна жизнь, что она подбрасывает нам самые различные вызовы и события, с которыми нужно учиться справляться. Тайсон не сумел вынести испытание с гордо поднятой головой, но нашел в себе силы извиниться перед болельщиками, тренером и партнерами, что уже дорогого стоит. Причины, которые побудили бразильца вести себя именно так, останутся за кадром надолго, да и не суть важно, что же на самом деле привело к такой развязке. Она случилась, а потому остается просто принять произошедшее, и двигаться дальше. Что, собственно, сделали «Шахтер» и Тайсон.

Донецкий клуб после ухода Тайсона и провала чемпионской гонки сейчас модно критиковать, причем удивительно, что в первых рядах этого процесса часто оказываются те, кто еще вчера воспевал хвалебные оды за «плюс 23» от «Динамо». Таков футбол, равно как и сущность некоторых людей, любящих всегда оказываться на стороне сильнейших.



Instagram. Тайсон и Сергей Палкин

На самом деле, если попытаться оценивать ситуацию с Тайсоном на «холодную голову», можно прийти к выводу, что «Шахтер», как бы это парадоксально не звучало, поступил в большей степени грамотно и правильно, нежели наоборот. Скептики пеняют, что один из лидеров команды ушел свободным агентом, не принеся казне ни копейки, хотя еще полтора года назад на «горняков» выходил «Милан» с предложением в 20 миллионов евро. Но почему-то они не вспоминают о роли Тайсона в той команде, 11 голах и 10 ассистах в 38 матчах в рамках всех турниров, что послужило огромным подспорьем «Шахтеру» в победе в УПЛ и проходе в полуфинал Лиги Европы.

Но и это лишь верхушка айсберга. На самом деле, Тайсон был нужен «Шахтеру» все это время для того, чтобы максимально смягчить смену поколений в команде. При должной работе тренера опытный бразилец мог оставаться как ключевым игроком коллектива, так и своеобразным «дядькой» в раздевалке для более молодых и менее опытных товарищей. Нужно было лишь правильным образом использовать футболиста, чтобы тот чувствовал себя комфортно. Кажется, что Паулу Фонсеке это удавалось блестяще, а вот сменивший его Луиш Каштру, несмотря на массу авансов в минувшем сезоне, с ветеранами-то сработаться и не сумел…

Проблема Тайсона – это не просто отголосок непростого характера бразильца. Здесь все гораздо сложнее и многограннее, потому как о выходках вингера мы были наслышаны и раньше – еще по временам выступлений того за «Металлист». Чего стоит только нашумевшая история вокруг жены Клейтона Шавьера… Однако Мирону Маркевичу, Мирче Луческу и даже критикуемому ныне Паулу Фонсеке, который якобы достигал результата на «старых запасах» и не задумывался о будущем, удавалось находить общий язык с Тайсоном, и тот все это время оставался в Украине, где был одним из лучших игроков всего чемпионата.

С Каштру как-то все не сложилось изначально. Стоит вспомнить первые месяцы минувшего года, когда стало известно о том, что Тайсон лишен капитанской повязки, которую он получил при Фонсеке. Не зная всех тонкостей клубной кухни, трудно односложно утверждать, кто именно принимал такое решение – руководство или тренер, - но важно другое: Каштру в любом случае не заступился за одного из лидеров своей команды, посчитав такое решение правильным и справедливым. Возможно, таковым оно и являлось, но до Тайсона мотивация правильным образом донесена не была.

После этого появились слухи, что в клубе хотят делать большую ставку на молодежь, а ветераны должны были фактически «подстраховывать» талантливых, но еще неопытных юнцов, когда те не могли обеспечить стабильность результатов. Наверное, и здесь не было бы проблем, если бы не наметившиеся перекосы. «Злые языки» (или осведомленные источники, смотря насколько эта информация правдива) утверждали, что ветеранам во главе с Тайсоном не нравилось, как их молодые партнеры получают непонятные преференции, а также откровенно «продают себя» на поле в ключевых матчах, не думая о всей команде так, как делают это «старейшины». В итоге экс-капитан и один из главных правдолюбцев коллектива не стал отмалчиваться, и пошел на выяснение отношений, что и привело к такому исходу, который произошел.

Наверное, в «Шахтере» никто не мог предугадать, что случится именно подобное, ведь Фонсеке удавалось выстраивать внутри команды достаточно хорошую атмосферу, которая просуществовала какое-то время после отъезда Паулу в «Рому», а затем буквально испарилась. Не отпуская Тайсона в «Милан» и другие клубы, руководство считало, что бразилец принесет клубу куда больше выгоды своими выступлениями, чем 10-15 миллионами евро. И, откровенно говоря, эта стратегия работала, ведь ежегодное участие в групповой стадии Лиги чемпионов, не говоря уже об успешном проходе дальше по еврокубковой сетке, приносила казне «горняков» под 40-50 миллионов евро.

Getty Images/Global Images Ukraine

В «Шахтере» не могли не понимать, что Тайсон, скорее всего, уйдет из клуба свободным агентом. Его просто держали до того момента, пока бразилец мог приносить команде пользу. Как только результаты пошли на спад, пришлось расставаться. Возможно, в клубе рассчитывали, что сумеют в нужный момент успеть продать Тайсона богатеям из Китая или арабских стран (и такая вероятность на практике действительно существовала), но сам футболист, проявив принципиальность, захотел уходить только в «Интернасьонал». А уж бразильцы, как известно, задорого новичков себе не приобретают…

Поэтому сейчас, резюмируя досрочный отъезд Тайсона из Украины, можно смело констатировать, что футболист и клуб выжали друг из друга все, что только могли выжать. До последней капли. Дальше это сотрудничество было бы максимально токсичным для всех, а потому и решение разойтись оказалось выгодным для обеих сторон. Тайсон исполнит мечту и, наверное, завершит карьеру в родном «Интернасьонале», а «Шахтер», возможно, получит какую-то выгоду в деловых контактах с боссами этого клуба, ведь «горняки», по слухам, имеют предметный интерес сразу к двум молодым талантам «колорадос» - Винисиусу Тобиасу и Бруну Прашедесу.

Безусловно, болельщикам «Шахтера» хотелось бы видеть более красивое расставание клуба с одним из лидеров команды, но в стане «горняков» вряд ли могут быть недовольны отдачей Тайсона в последние годы. По сути, он стал одним из футболистов, которые послужили базисом на переходном этапе, когда «Шахтер» несколько трансферных окон кряду не подписывал новых игроков, желая оптимизировать затраты и подстроиться под новые реалии жизни вне родного города. Именно Тайсон был лидером команды Фонсеки, выигравшей семь трофеев в Украине за три года, а затем помог Каштру сверх успешно стартовать в УПЛ, добыв очередной титул с рекордным отрывом от второго места.

Да, 11-летняя история Тайсона в Украине и его 8-летний период в «Шахтере» заканчиваются как-то смазано, но в мире живописи подобное часто считается признаком чего-то гениального. И важнее всего, что Тайсон, похоже, сохранил теплые чувства к «Шахтеру», а потому однажды его история в этом клубе завершится так, как и должна была – памятным матчем на «Донбасс Арене» в украинском Донецке. Ведь именно там в феврале 2013 года бразилец делал свои первые шаги в «горняцкой» карьере, там же он обязан сделать и последние, чтобы эта история по-настоящему и без всяческих компромиссов завершилась красиво…