ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон – игрок Интернасьонала

Лишь несколько часов назад донецкий «Шахтер» объявил о досрочном расторжении контракта с Тайсоном. А уже сейчас бразильский «Интернасьонал» сообщил о подписании 2-летнего контракта с хавбеком.
Финансовые подробности сделки с 33-летним бразильским хавбеком «Интернасьонал» не разглашает.
Тайсон является воспитанником «Интернасьонала». За первую команду дебютировал в 2008 году и выступал за нее до 2010 года, когда перешел в харьковский «Металлист».
В составе «Интернасьонала» Тайсон в 2010 году стал обладателем Копа Либертадорес – самого престижного трофея южноамериканского футбола. За донецкий «Шахтер» Тайсон выступал с 2013 года.
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