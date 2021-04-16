ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон – игрок Интернасьонала

Экс-игрок «Шахтера» вернулся в свой родной клуб

  • 16.04.2021 21:45
  • 4713 просмотров
  • 13 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон – игрок Интернасьонала
© internacional.com.br

Лишь несколько часов назад донецкий «Шахтер» объявил о досрочном расторжении контракта с Тайсоном. А уже сейчас бразильский «Интернасьонал» сообщил о подписании 2-летнего контракта с хавбеком.

Финансовые подробности сделки с 33-летним бразильским хавбеком «Интернасьонал» не разглашает.

Тайсон является воспитанником «Интернасьонала». За первую команду дебютировал в 2008 году и выступал за нее до 2010 года, когда перешел в харьковский «Металлист».

В составе «Интернасьонала» Тайсон в 2010 году стал обладателем Копа Либертадорес – самого престижного трофея южноамериканского футбола. За донецкий «Шахтер» Тайсон выступал с 2013 года.

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(15 голосов)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 16.04.2021 22:54
    -1
    Alexander Киев, 16.04.2021 22:50
    Даже не глядя на то что я так никогда в жизни не был, но она моя! Мой Крым и моя Волынь, мой Чернигов и моя Винница. А ты ослик и жаль что в список по "сотне" не попал, ведь таких не жаль и я бы с радостью тебя бы обменял даже на собаку
    Или ненавидишь главного врага Украины?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 16.04.2021 22:53
    -1
    Alexander Киев, 16.04.2021 22:50
    Даже не глядя на то что я так никогда в жизни не был, но она моя! Мой Крым и моя Волынь, мой Чернигов и моя Винница. А ты ослик и жаль что в список по "сотне" не попал, ведь таких не жаль и я бы с радостью тебя бы обменял даже на собаку
    Уважаешь расею?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 16.04.2021 22:50
    -1
    Zport., 16.04.2021 22:24
    Ты бы лучше рассказывал о взрывах, на твоей лугандонии, от расиянских снарядов
    Даже не глядя на то что я так никогда в жизни не был, но она моя! Мой Крым и моя Волынь, мой Чернигов и моя Винница. А ты ослик и жаль что в список по "сотне" не попал, ведь таких не жаль и я бы с радостью тебя бы обменял даже на собаку
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 16.04.2021 22:44
    -1
    Ну вот и два раза в одну воду и снаряд в ту же воронку.)
    Жду Ярмоленко в Динамо К.(не М. или Тб. или Мн.).
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 16.04.2021 22:25
    -2
    Alexander Киев, 16.04.2021 22:20
    Как приятно видеть взрывы пуканов глоров ДНА Суркиса как же они внимательно читают все новости легендарного, самого титулованного клуба Украины - Шахтера Донецк я не всегда сюда захожу, не все во время о Чемпионе читаю, узнаю, а они каждую новость, каждую запись обсасывают по 100 раз вот не зря Шахтер самый популярный клуб Украины, а ваше Днище даже вам не интересно
    Почему шахтёр самый титулованный? Как ты это вычитал?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 16.04.2021 22:24
    -2
    Alexander Киев, 16.04.2021 22:20
    Как приятно видеть взрывы пуканов глоров ДНА Суркиса как же они внимательно читают все новости легендарного, самого титулованного клуба Украины - Шахтера Донецк я не всегда сюда захожу, не все во время о Чемпионе читаю, узнаю, а они каждую новость, каждую запись обсасывают по 100 раз вот не зря Шахтер самый популярный клуб Украины, а ваше Днище даже вам не интересно
    Ты бы лучше рассказывал о взрывах, на твоей лугандонии, от расиянских снарядов
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 16.04.2021 22:20
    -5
    Как приятно видеть взрывы пуканов глоров ДНА Суркиса как же они внимательно читают все новости легендарного, самого титулованного клуба Украины - Шахтера Донецк я не всегда сюда захожу, не все во время о Чемпионе читаю, узнаю, а они каждую новость, каждую запись обсасывают по 100 раз вот не зря Шахтер самый популярный клуб Украины, а ваше Днище даже вам не интересно
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 16.04.2021 22:06
    -1
    Он и их подставит. На поле не выгонишь.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 16.04.2021 22:04
    0
    Alexander Киев, 16.04.2021 21:47
    Нехай щастить!
    Днонецкий, нехYйшастать по стране, сиди дома
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 16.04.2021 21:55
    -4
    Щасти! Легендо! Не забудем твої вирішальні голи, особливо переможний гол Хофенхайму на виїзді, на 92й хвилині (2:3)
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 16.04.2021 21:51
    -1
    Буду надеяться что он ещё покажет себя и в Бразилии. То что он извинился перед всеми за своё поведение и перед болельщиками и перед клубом, это ещё раз говорит о том что это были эмоции, и он осознал свои ошибки. Ну во всяком случае я так думаю, и конечно же пустил слезу на последок. Желаю ему удачи. Спасибо за те эмоции, которые он подарил.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 21:49
    -1
    Фон такой будто у Django красная башка ... все, можно ждать сопли из лесов.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 16.04.2021 21:47
    -3
    Нехай щастить!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 16.04.2021 22:04
    0
    Alexander Киев, 16.04.2021 21:47
    Нехай щастить!
    Днонецкий, нехYйшастать по стране, сиди дома
    Ссылка
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