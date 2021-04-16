ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон покидает Шахтер. Клуб досрочно отпустил игрока

«Шахтер» на официальном сайте объявил об уходе из команды полузащитника Тайсона, чей контракт завершался летом 2021 года.
Клуб согласился досрочно отпустить 33-летнего бразильца, который получил статус свободного агента. Ожидается, что игрок подпишет контракт с «Интернасьоналом».
Тайсон после конфликта с тренером и клубом работал в дубле «Шахтера».
Во всех турнирах футболист провел за «оранжево-черных» 299 поединков и забил 55 мячей. 6 раз становился чемпионом Украины, выиграл 5 Кубков и 4 Суперкубка страны.
Провел 4 матча и забил 1 гол за сборную Бразилии.
В Украине Тайсон выступал за «Металлист» и «Шахтер», куда игрок перебрался в 2013 году.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Так обосраться надо уметь.
Так обосраться надо уметь.
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