ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон покидает Шахтер. Клуб досрочно отпустил игрока

«Шахтер» попрощался с бразильским полузащитником

  • 16.04.2021 19:27
  • 2494 просмотра
  • 13 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон покидает Шахтер. Клуб досрочно отпустил игрока
© shakhtar.com

«Шахтер» на официальном сайте объявил об уходе из команды полузащитника Тайсона, чей контракт завершался летом 2021 года.

Клуб согласился досрочно отпустить 33-летнего бразильца, который получил статус свободного агента. Ожидается, что игрок подпишет контракт с «Интернасьоналом».

Тайсон после конфликта с тренером и клубом работал в дубле «Шахтера».

Во всех турнирах футболист провел за «оранжево-черных» 299 поединков и забил 55 мячей. 6 раз становился чемпионом Украины, выиграл 5 Кубков и 4 Суперкубка страны.

Провел 4 матча и забил 1 гол за сборную Бразилии.

В Украине Тайсон выступал за «Металлист» и «Шахтер», куда игрок перебрался в 2013 году.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
    grifon
    online
      grifon, 16.04.2021 19:48
    0
    обыкновенная игра, 16.04.2021 19:43
    Угу. Краще в Польшу на калумбнику.
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 16.04.2021 19:43
    +1
    grifon, 16.04.2021 19:40
    Треба щоб Тайсон сказав іншим бразилам, щоб вони не йшли в шахту, бо рабами зроблять
    Угу. Краще в Польшу на калумбнику.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 19:41
    +2
    А как же прощальный матч легенды ?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 16.04.2021 19:40
    +1
    Треба щоб Тайсон сказав іншим бразилам, щоб вони не йшли в шахту, бо рабами зроблять
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 16.04.2021 19:39
    0
    Цікаво. скільки заплатив за статус вільного агента...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 16.04.2021 19:39
    +1
    Маугли покинул стаю.
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 16.04.2021 19:38
    -1
    Не зря значит обосрался в туалете
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 16.04.2021 19:38
    +2
    Надо в Харьков заехать, попрощаться
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 19:37
    +4
    ОФИЦИАЛЬНО. Джанго освобожден.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 16.04.2021 19:36
    +1
    Наконец-то закончилась эта история. Тайсону большое спасибо за те годы, которые он отдал клубу, и попутного ветра!
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 16.04.2021 19:36
    0
    Нарешті ця санта барбара із сопливим Тайсоном завершена! нехай іде з Богом!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 19:36
    0
    Фантастика!
    Так обосраться надо уметь.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 16.04.2021 19:36
    +3
    299 матчей. Троллинг Тайсона засчитан)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 19:37
    +4
    ОФИЦИАЛЬНО. Джанго освобожден.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 16.04.2021 19:36
    +3
    299 матчей. Троллинг Тайсона засчитан)
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 19:41
    +2
    А как же прощальный матч легенды ?
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 16.04.2021 19:38
    +2
    Надо в Харьков заехать, попрощаться
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 16.04.2021 19:43
    +1
    grifon, 16.04.2021 19:40
    Треба щоб Тайсон сказав іншим бразилам, щоб вони не йшли в шахту, бо рабами зроблять
    Угу. Краще в Польшу на калумбнику.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 16.04.2021 19:40
    +1
    Треба щоб Тайсон сказав іншим бразилам, щоб вони не йшли в шахту, бо рабами зроблять
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 16.04.2021 19:39
    +1
    Маугли покинул стаю.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 16.04.2021 19:36
    +1
    Наконец-то закончилась эта история. Тайсону большое спасибо за те годы, которые он отдал клубу, и попутного ветра!
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 16.04.2021 19:48
    0
    обыкновенная игра, 16.04.2021 19:43
    Угу. Краще в Польшу на калумбнику.
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 16.04.2021 19:39
    0
    Цікаво. скільки заплатив за статус вільного агента...
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 16.04.2021 19:36
    0
    Нарешті ця санта барбара із сопливим Тайсоном завершена! нехай іде з Богом!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 19:36
    0
    Фантастика!
    Так обосраться надо уметь.
    Ссылка
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