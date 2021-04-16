ТАЙСОН: «Не хотел бы заканчивать все так»

Бразильский хавбек – о своем уходе из «Шахтера»

  • 16.04.2021 21:36
  • 3587 просмотров
  • 20 комментариев
ТАЙСОН: «Не хотел бы заканчивать все так»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Бразильский полузащитник Тайсон прокомментировал досрочный разрыв своего контракта с донецким «Шахтером»:

– Сейчас заканчивается твоя история в «Шахтере». Что на душе?
– Честно говоря, это особенный момент. Я не хотел бы заканчивать все так, как сейчас получается. Благодарен клубу от всей души за все то, что здесь для меня сделали. Я приехал сюда очень молодым, и клуб сделал все для меня. Это сложный момент, потому что я, безусловно, буду скучать. В последнее время моя жизнь ассоциируется только с Украиной. Здесь я выиграл огромное количество титулов, стал лидером в клубе, смог за это время сыграть на чемпионате мира. Всегда буду болеть за «Шахтер» и всегда буду следить за командой. Хочу поблагодарить абсолютно всех в клубе за все то, что для меня сделали.

– Среди 299 матчей в футболке «Шахтера» есть тот, что запомнился больше всего?
– Думаю, это моя первая игра против «Боруссии» (Дортмунд) в Донецке. Тот матч я никогда не забуду, ведь он стал моей премьерой. Болельщиков и сам город Донецк благодарю за любовь, которую там проявляли ко мне. Хочу извиниться не только перед болельщиками, но и перед администрацией, директорами, Мистером, тренерским штабом и партнерами по команде за свою ошибку. Хочу сказать, что буду скучать и мне будет вас недоставать.

– Что хотел бы сейчас сказать болельщикам «Шахтера»?
– Очень сложно говорить. Хочу поблагодарить всех вас за любовь, которую вы проявляли ко мне и моей семье все это время. Я уезжаю, но моя благодарность клубу – это то, чего я никогда не забуду. Надеюсь, вы поймете меня и ошибки, что я совершил в последние месяцы. Повторюсь, мне будет вас не хватать, и я буду скучать. Я старался для клуба делать все, что было в моих силах. Надеюсь, я многих радовал за тот период, что был здесь. Буду продолжать болеть за «Шахтер». Очень большое спасибо за все, что вы сделали в моей жизни!

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(14 голосов)

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Комментарии
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 22:48
    0
    Alex86 1, 16.04.2021 22:35
    Та этот и рад бы до пенсии в шахту вцепиться, да только х ему контракт предложат продлить, а так качал бы $ и дальше ск это возможно, бо макс. куда возьмут это обратно в леса свои в их лигу
    Ну там уже жена улетела а потом обратно прилетела
    Видать и в лесах не сильно нужен
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 16.04.2021 22:46
    0
    Дурне. Потрібно було зіграти 300й матч, як раз проти Динамо. Стрельнув би на останок.
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 16.04.2021 22:43
    0
    Яка сумна новина
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 16.04.2021 22:40
    0
    приезжай спортдиром после срнаки
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 22:35
    0
    funnycat, 16.04.2021 22:31
    Дентинья и так плакать будет
    Год назад цирк вместе устраивали, а отпустили только Тайсона
    Та этот и рад бы до пенсии в шахту вцепиться, да только х ему контракт предложат продлить, а так качал бы $ и дальше ск это возможно, бо макс. куда возьмут это обратно в леса свои в их лигу
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 22:31
    0
    Alex86 1, 16.04.2021 22:28
    У них там волна негодования началась бы, если б они пенсов решили турнуть вслед за плаксой, как-то детиньо, патрик, мораэс, марлос и тд. Тут бы плач началася на год вперед
    Дентинья и так плакать будет
    Год назад цирк вместе устраивали, а отпустили только Тайсона
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 22:28
    0
    funnycat, 16.04.2021 22:24
    Думаю шмораэс
    У них там волна негодования началась бы, если б они пенсов решили турнуть вслед за плаксой, как-то детиньо, патрик, мораэс, марлос и тд. Тут бы плач началася на год вперед
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 22:24
    -1
    frifrikhk, 16.04.2021 22:16
    Вони і Каштру так звуть
    Так это ж было румына прозвище , как дань уважения ?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 22:24
    -1
    Alex86 1, 16.04.2021 22:03
    Who's Next?
    Думаю шмораэс
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 16.04.2021 22:17
    +1
    нафік йому так Бразилія?шахтар непогано платив ,а додому він завжди потім міг повернутися.Як зглузду з"їхав
    Ссылка
    frifrikhk
    online
      frifrikhk, 16.04.2021 22:16
    +2
    funnycat, 16.04.2021 21:41
    Хочу извиниться не только перед болельщиками, но и перед администрацией, директорами, Мистером, тренерским штабом и партнерами по команде за свою ошибку.
    ——————-
    Чёт не понял , а зачем он перед румыном извиняется ?
    Вони і Каштру так звуть
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 16.04.2021 22:16
    +2
    взагалі незрозуміло чого він не дограв сезон в шахтарі?а так пішов "з душком"
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 16.04.2021 22:08
    -1
    ... зміг зіграти на чемпіонаті світу
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 22:03
    +1
    funnycat, 16.04.2021 21:56
    Они и сырну турнули , которая вообще легенда легенд ,для них , как только тот перестал пользу приносить
    Who's Next?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 21:56
    +4
    Alex86 1, 16.04.2021 21:54
    Дивно турнули его, ладно уже клозетные истории те сомнительные, но вполне могли отпустить красиво, дать сыграть юбилейный 3ОО-й да еще и с ДК и объявить о расторжении, вместо этого опять история аля с тем как срну они "проводили" опосля скандала с допингом
    Они и сырну турнули , которая вообще легенда легенд ,для них , как только тот перестал пользу приносить
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 21:54
    +3
    funnycat, 16.04.2021 21:48
    Капец накосячил наверно
    Дед уже скоро 5 лет как не в шахтёра, а тайсон все извиняется
    Дивно турнули его, ладно уже клозетные истории те сомнительные, но вполне могли отпустить красиво, дать сыграть юбилейный 3ОО-й да еще и с ДК и объявить о расторжении, вместо этого опять история аля с тем как срну они "проводили" опосля скандала с допингом
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 21:48
    0
    Alex86 1, 16.04.2021 21:44
    на всякий случай
    Капец накосячил наверно
    Дед уже скоро 5 лет как не в шахтёра, а тайсон все извиняется
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 16.04.2021 21:46
    -4
    Один из лучших легионеров за всю историю УПЛ. Удачи! Счастлив, что такой игрок был у нас Браво Шахтер, браво Чемпион!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 21:44
    +1
    funnycat, 16.04.2021 21:41
    Хочу извиниться не только перед болельщиками, но и перед администрацией, директорами, Мистером, тренерским штабом и партнерами по команде за свою ошибку.
    ——————-
    Чёт не понял , а зачем он перед румыном извиняется ?
    на всякий случай
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 21:41
    +1
    Хочу извиниться не только перед болельщиками, но и перед администрацией, директорами, Мистером, тренерским штабом и партнерами по команде за свою ошибку.
    ——————-
    Чёт не понял , а зачем он перед румыном извиняется ?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 21:56
    +4
    Alex86 1, 16.04.2021 21:54
    Дивно турнули его, ладно уже клозетные истории те сомнительные, но вполне могли отпустить красиво, дать сыграть юбилейный 3ОО-й да еще и с ДК и объявить о расторжении, вместо этого опять история аля с тем как срну они "проводили" опосля скандала с допингом
    Они и сырну турнули , которая вообще легенда легенд ,для них , как только тот перестал пользу приносить
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 21:54
    +3
    funnycat, 16.04.2021 21:48
    Капец накосячил наверно
    Дед уже скоро 5 лет как не в шахтёра, а тайсон все извиняется
    Дивно турнули его, ладно уже клозетные истории те сомнительные, но вполне могли отпустить красиво, дать сыграть юбилейный 3ОО-й да еще и с ДК и объявить о расторжении, вместо этого опять история аля с тем как срну они "проводили" опосля скандала с допингом
    Ссылка
    frifrikhk
    online
      frifrikhk, 16.04.2021 22:16
    +2
    funnycat, 16.04.2021 21:41
    Хочу извиниться не только перед болельщиками, но и перед администрацией, директорами, Мистером, тренерским штабом и партнерами по команде за свою ошибку.
    ——————-
    Чёт не понял , а зачем он перед румыном извиняется ?
    Вони і Каштру так звуть
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 16.04.2021 22:16
    +2
    взагалі незрозуміло чого він не дограв сезон в шахтарі?а так пішов "з душком"
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 16.04.2021 22:17
    +1
    нафік йому так Бразилія?шахтар непогано платив ,а додому він завжди потім міг повернутися.Як зглузду з"їхав
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 22:03
    +1
    funnycat, 16.04.2021 21:56
    Они и сырну турнули , которая вообще легенда легенд ,для них , как только тот перестал пользу приносить
    Who's Next?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 21:44
    +1
    funnycat, 16.04.2021 21:41
    Хочу извиниться не только перед болельщиками, но и перед администрацией, директорами, Мистером, тренерским штабом и партнерами по команде за свою ошибку.
    ——————-
    Чёт не понял , а зачем он перед румыном извиняется ?
    на всякий случай
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 21:41
    +1
    Хочу извиниться не только перед болельщиками, но и перед администрацией, директорами, Мистером, тренерским штабом и партнерами по команде за свою ошибку.
    ——————-
    Чёт не понял , а зачем он перед румыном извиняется ?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 22:48
    0
    Alex86 1, 16.04.2021 22:35
    Та этот и рад бы до пенсии в шахту вцепиться, да только х ему контракт предложат продлить, а так качал бы $ и дальше ск это возможно, бо макс. куда возьмут это обратно в леса свои в их лигу
    Ну там уже жена улетела а потом обратно прилетела
    Видать и в лесах не сильно нужен
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 16.04.2021 22:46
    0
    Дурне. Потрібно було зіграти 300й матч, як раз проти Динамо. Стрельнув би на останок.
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 16.04.2021 22:43
    0
    Яка сумна новина
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 16.04.2021 22:40
    0
    приезжай спортдиром после срнаки
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 22:35
    0
    funnycat, 16.04.2021 22:31
    Дентинья и так плакать будет
    Год назад цирк вместе устраивали, а отпустили только Тайсона
    Та этот и рад бы до пенсии в шахту вцепиться, да только х ему контракт предложат продлить, а так качал бы $ и дальше ск это возможно, бо макс. куда возьмут это обратно в леса свои в их лигу
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 22:31
    0
    Alex86 1, 16.04.2021 22:28
    У них там волна негодования началась бы, если б они пенсов решили турнуть вслед за плаксой, как-то детиньо, патрик, мораэс, марлос и тд. Тут бы плач началася на год вперед
    Дентинья и так плакать будет
    Год назад цирк вместе устраивали, а отпустили только Тайсона
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 22:28
    0
    funnycat, 16.04.2021 22:24
    Думаю шмораэс
    У них там волна негодования началась бы, если б они пенсов решили турнуть вслед за плаксой, как-то детиньо, патрик, мораэс, марлос и тд. Тут бы плач началася на год вперед
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 21:48
    0
    Alex86 1, 16.04.2021 21:44
    на всякий случай
    Капец накосячил наверно
    Дед уже скоро 5 лет как не в шахтёра, а тайсон все извиняется
    Ссылка
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