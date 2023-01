ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон расторг контракт с Интернасьоналом

34-летний капитан «Интернасьонала» Тайсон, который известен в Украине по выступлениям за «Металлист» и «Шахтер», досрочно покидает клуб.

«Колорадос» и футболист согласовали досрочное расторжение контракта, который был рассчитан до апреля нынешнего года.

Сообщается, что игроку поступило предложение из-за границы.

Multicampeão, Taison fez sua segunda passagem com a camisa vermelha e completou 200 jogos na última partida do ano passado. Além dos 44 gols e 23 assistências, o atleta estará para sempre na história do Clube pela contribuição e identificação com o Colorado.



Obrigado, Taison! pic.twitter.com/OTXRd3t98V