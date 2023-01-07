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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон расторг контракт с Интернасьоналом
Бразилия
07 января 2023, 18:40 |
1158
1

ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон расторг контракт с Интернасьоналом

Экс-вингер «Шахтера» и «Металлиста» стал свободным агентом

07 января 2023, 18:40 |
1158
1
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон расторг контракт с Интернасьоналом
Instagram. Тайсон

34-летний капитан «Интернасьонала» Тайсон, который известен в Украине по выступлениям за «Металлист» и «Шахтер», досрочно покидает клуб.

«Колорадос» и футболист согласовали досрочное расторжение контракта, который был рассчитан до апреля нынешнего года.

Сообщается, что игроку поступило предложение из-за границы.

Ранее СМИ писали, что Тайсон готов пойти на понижение зарплаты и роли в команде ради продления контракта с «Интернасьоналом».

Тайсон выступал за «Интернасьонал» с апреля 2021 года, после того как на правах свободного агента перешел из «Шахтера».

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Тайсон Интернасьонал трансферы расторжение контракта
Источник ФК Интернасьонал
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Dfs2262ar
Ой, а що трапилось?
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