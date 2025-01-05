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Украина. Премьер лига
05 января 2025, 10:41 | Обновлено 05 января 2025, 11:29
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0

Легионер Кривбасса назвал главную цель команды Вернидуба в УПЛ

Хрвое Илич заявил о желании команды попасть в топ-3 УПЛ

05 января 2025, 10:41 | Обновлено 05 января 2025, 11:29
190
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Легионер Кривбасса назвал главную цель команды Вернидуба в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хрвое Илич

Хорватский легионер «Кривбасса» Хрвое Илич откровенно рассказал о целях команды в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги. Футболист заявил, что цель их цель – топ-3 чемпионата.

«Я стараюсь побеждать с «Кривбассом». Хотелось бы, чтобы мы прошли этот путь без травм. В общем, наша цель – завершить этот сезон в топ-3.

Самое главное, я надеюсь, что как можно быстрее закончится эта проклятая война. Мне больно за украинцев, ведь уже три года они вынуждены жить в постоянном страхе за свою жизнь и жизнь своих близких», – сказал Илич.

В нынешнем сезоне «Кривбасс» занимает четвертое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 16 сыгранных матчей.

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Хрвое Илич Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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