Легионер Кривбасса назвал главную цель команды Вернидуба в УПЛ
Хрвое Илич заявил о желании команды попасть в топ-3 УПЛ
Хорватский легионер «Кривбасса» Хрвое Илич откровенно рассказал о целях команды в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги. Футболист заявил, что цель их цель – топ-3 чемпионата.
«Я стараюсь побеждать с «Кривбассом». Хотелось бы, чтобы мы прошли этот путь без травм. В общем, наша цель – завершить этот сезон в топ-3.
Самое главное, я надеюсь, что как можно быстрее закончится эта проклятая война. Мне больно за украинцев, ведь уже три года они вынуждены жить в постоянном страхе за свою жизнь и жизнь своих близких», – сказал Илич.
В нынешнем сезоне «Кривбасс» занимает четвертое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 16 сыгранных матчей.
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