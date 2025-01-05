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  4. «Трудно его игнорировать». Мудрик попал в команду худших игроков АПЛ
Англия
05 января 2025, 10:09 |
1319
5

«Трудно его игнорировать». Мудрик попал в команду худших игроков АПЛ

Михаил оказался в звездной компании

05 января 2025, 10:09 |
1319
5
«Трудно его игнорировать». Мудрик попал в команду худших игроков АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик был включен в сборную команды худших игроков английской Премьер-лиги после первого круга по версии ресурса Football Transfers.

Также главными разочарованиями чемпионата после половины сыгранного сезона стали: Роберт Санчес («Челси»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Маттейс де Лигт («Манчестер Юнайтед»), Раду Дрегушин («Тоттенхэм»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Жоау Феликс («Челси»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джошуа Зиркзе («Манчестер Юнайтед»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

Позицию относительно включения украинца в эту команду ресурс объяснил так: «Мы старались не выбирать игроков, которые по каким-то причинам практически не играли в Премьер-лиге в этом сезоне, но мы просто не можем игнорировать Михаила Мудрика.

Те, кто думал, что кошмар украинца в «Челси» уже не может стать хуже, ошибались в конце 2024 года, когда его временно отстранили от футбола за нарушение антидопинговых правил.

Учитывая потраченные на него деньги, отсутствие эффекта от его игры, а теперь и его временную дисквалификацию, трудно было не отдать ему предпочтение».

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Михаил Мудрик Челси Роберт Санчес Кайл Уокер Маттейс де Лигт Раду Дрэгушин Бруну Фернандеш Эберечи Эзе Жоау Феликс Фил Фоден Джошуа Зиркзе Маркус Рэшфорд Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу символическая сборная
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Pavel_i_CO
Гордість данетского футболу
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232121
Мені цікаво, чого ці придурки, хто придумує цей брєд, не складуть команду аферистів, які на цих пацанах заробляють мільйони на рівному місці, про таких, як ахметка, суркісок, яким би тільки заробити, а футбол(потім)...... Та в тій гнилій Європі теж є цих так званих бізнесменів, які футбол перетворили на грязний бізнес..... А по друге, як цей пацан міг заграти, коли він сидить вже три роки на лавці..... ⚽⚽⚽
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