Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик был включен в сборную команды худших игроков английской Премьер-лиги после первого круга по версии ресурса Football Transfers.

Также главными разочарованиями чемпионата после половины сыгранного сезона стали: Роберт Санчес («Челси»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Маттейс де Лигт («Манчестер Юнайтед»), Раду Дрегушин («Тоттенхэм»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Жоау Феликс («Челси»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джошуа Зиркзе («Манчестер Юнайтед»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

Позицию относительно включения украинца в эту команду ресурс объяснил так: «Мы старались не выбирать игроков, которые по каким-то причинам практически не играли в Премьер-лиге в этом сезоне, но мы просто не можем игнорировать Михаила Мудрика.

Те, кто думал, что кошмар украинца в «Челси» уже не может стать хуже, ошибались в конце 2024 года, когда его временно отстранили от футбола за нарушение антидопинговых правил.

Учитывая потраченные на него деньги, отсутствие эффекта от его игры, а теперь и его временную дисквалификацию, трудно было не отдать ему предпочтение».