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  4. Десятая ракетка мира снялась с Australian Open 2025
Australian Open
05 января 2025, 09:52 |
1074
1

Десятая ракетка мира снялась с Australian Open 2025

Барбора Крейчикова не сыграет на Открытом чемпионате Австралии 2025

05 января 2025, 09:52 |
1074
1
Десятая ракетка мира снялась с Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

29-летняя чешская теннисистка Барбора Крейчикова (WTA 10) отказалась от участия на Открытом чемпионате Австралии 2025, который пройдет в Мельбурне с 12 по 26 января.

Причины снятия десяткой ракетки мира пока что неизвестны. После отказа Барборы в основную сетку Australian Open попала Ребекка Марино (Канада, WTA 102).

Также снятие Крейчиковой повлияло и на украинку Катарину Завацкую (WTA 225). Сейчас она находит первой в альтернативном списке на попадание в сито отбора. В случает отказала еще одной теннисистки, которая уже гарантировала себе участие в основе или квалах, Катарина попадет в отборочный раунд.

Ранее две представительницы Украины Дарья Снигур и Анастасия Соболева узнали соперниц на старте отбора к АО-2025.

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Барбора Крейчикова Ребекка Марино Катарина Завацкая Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Олександр Науменко
У Завцької ще є дві доби часу. Надалі підуть лакі лузери квалу.
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