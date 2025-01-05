Десятая ракетка мира снялась с Australian Open 2025
Барбора Крейчикова не сыграет на Открытом чемпионате Австралии 2025
29-летняя чешская теннисистка Барбора Крейчикова (WTA 10) отказалась от участия на Открытом чемпионате Австралии 2025, который пройдет в Мельбурне с 12 по 26 января.
Причины снятия десяткой ракетки мира пока что неизвестны. После отказа Барборы в основную сетку Australian Open попала Ребекка Марино (Канада, WTA 102).
Также снятие Крейчиковой повлияло и на украинку Катарину Завацкую (WTA 225). Сейчас она находит первой в альтернативном списке на попадание в сито отбора. В случает отказала еще одной теннисистки, которая уже гарантировала себе участие в основе или квалах, Катарина попадет в отборочный раунд.
Ранее две представительницы Украины Дарья Снигур и Анастасия Соболева узнали соперниц на старте отбора к АО-2025.
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