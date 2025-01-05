«Неординарный». Украинский легионер назвал игрока, который бы зажигал в УПЛ

Украинский голкипер Орест Костик, ныне выступающий в чемпионате Казахстана за местный «Жетысу», назвал футболиста, который мог бы зажигать в Украинской Премьер-лиге.

«Неординарный футболист для чемпионата Казахстана очень сильно выделяется. Таких очень мало игроков здесь. Мне вспомнился его гол Елимаю пятой, в Казахстане такого не хватает.

Здесь все проще, больше игры на результат, а Чесноков – такой парень, что может сыграть на зрелищность. Я читал его интервью и думаю, что в чемпионате Украины он бы тоже не потерялся, но чемпионаты Украины и Казахстана, это все же очень разные турниры», – рассказал Костик.

Чеснок в прошлогодней кампании провел за Тобол 31 матч: 12 голов, шесть результативных передач. Согласно прайс-листу от Transfermarkt Ислам стоит 800 тысяч евро.