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Украина. Премьер лига
05 января 2025, 09:52 |
325
0

«Неординарный». Украинский легионер назвал игрока, который бы зажигал в УПЛ

Орест Костик отметил Ислама Чеснокова из «Тобола»

05 января 2025, 09:52 |
325
0
«Неординарный». Украинский легионер назвал игрока, который бы зажигал в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Орест Костик

Украинский голкипер Орест Костик, ныне выступающий в чемпионате Казахстана за местный «Жетысу», назвал футболиста, который мог бы зажигать в Украинской Премьер-лиге.

«Неординарный футболист для чемпионата Казахстана очень сильно выделяется. Таких очень мало игроков здесь. Мне вспомнился его гол Елимаю пятой, в Казахстане такого не хватает.

Здесь все проще, больше игры на результат, а Чесноков – такой парень, что может сыграть на зрелищность. Я читал его интервью и думаю, что в чемпионате Украины он бы тоже не потерялся, но чемпионаты Украины и Казахстана, это все же очень разные турниры», – рассказал Костик.

Чеснок в прошлогодней кампании провел за Тобол 31 матч: 12 голов, шесть результативных передач. Согласно прайс-листу от Transfermarkt Ислам стоит 800 тысяч евро.

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Орест Костик Жетысу Тобол чемпионат Казахстана по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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