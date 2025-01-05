«Я спокоен». Наставник ПСЖ удивил словами о результатах команды в ЛЧ
Луис Энрике уверен в силе парижан
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике заявил, что не волнуется относительно позиции своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Первую половину сезона мы провели хорошо. Мои амбиции в каждом сезоне одни и те же: хотим выиграть все трофеи. Конечно, будет очень тяжело.
Что касается наших результатов в Лиге чемпионов, то я спокоен. Мне понравилось то, что я увидел, и чувствую, что мы продолжим добавлять.
Понятно, что наши результаты не вполне закономерны, но это футбол. Наш менталитет состоит в том, чтобы хотеть большего и добавлять», – сказал Энрике.
В настоящее время ПСЖ занимает 25-ю строчку турнирной таблицы Лиги чемпионов. Подопечные Луиса Энрике сыграют против «Манчестер Сити» и «Штутгарта» в заключительных матчах основного этапа.
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