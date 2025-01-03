Это не Винисиус. ПСЖ нацелился на звезду атаки Реала
Браим Диас скоро может сменить клуб
Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется марокканским атакующим полузащитником мадридского «Реала» Браимом Диасом, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, 25-летний футболист мог покинуть королевский клуб еще в прошлое трансферное окно, но тогда принял решение остаться и бороться за место в старте.
В сезоне 2024/25 Браим Диас провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» интересуется полузащитником «Челси» Коулом Палмером.
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