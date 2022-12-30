Тайсон готов пойти на понижение зарплаты в Интернасьонале

34-летний левый вингер «Интернасьонала» Тайсон, который известен в Украине по выступлениям за «Металлист» и «Шахтер», в ближайшее время собирается встретиться с руководством бразильского клуба, чтобы обсудить будущее.

Контракт Тайсона с «колорадос» рассчитан до конца апреля 2023 года, и на текущий момент есть несколько вариантов того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. По одному из них стороны договорятся о досрочном расторжении договора, и Тайсон получит статус свободного агента. По другому – клуб и футболист договорятся о пролонгации сотрудничества либо до средины следующего года, либо до его конца.

В менеджменте «Интернасьонала» преобладают мнения о том, что Тайсон все еще может быть полезен команде. По этой причине с ним стоит продлить контракт, если футболист пойдет на снижение зарплаты, а также с пониманием отнесется к вопросу о смене статуса – в частности, Тайсону объясняют, что в случае пролонгации сотрудничества ему придется довольствоваться ролью игрока ротации.

Сам Тайсон готов принять новые реалии, пойдя на понижение зарплаты и нормально воспринимая свой новый статус в клубе, который он считает для себя родным.

Ранее бразильские СМИ сообщали, что оклад Тайсона в «Интернасьонале» составляет чуть более 120 тысяч евро в месяц.