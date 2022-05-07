Больше чем у Тайсона. СМИ огласили зарплату Алана Патрика в Интернасьонале
Два экс-футболиста «Шахтера» получают в стане «колорадос» больше остальных
Бывший полузащитник «Шахтера» Алан Патрик, который перебрался в «Интернасьонал» после начала российско-украинской войны, стал самым высокооплачиваемым футболистом бразильского клуба.
По имеющейся информации, месячный оклад Алана Патрика в «Интернасьонале» составляет 1 миллион бразильских реалов, что эквивалентно 186,5 тысячам евро.
Алан Патрик намного опередил прежнего лидера зарплатной ведомости «колорадос» и своего экс-партнера по «Шахтеру» Тайсона, который уехал в Бразилию еще в апреле минувшего года. Оклад хавбека в «Интернасьонале» составляет 650 тысяч бразильских реалов, или 121,3 тысячи евро.
Примечательно, что ныне в «Интернасьонале» есть еще один футболист, который связан с «Шахтером». Речь о 22-летнем центрбеке Витао, который подписал с бразильским клубом краткосрочный контракт до 30 июня, пользуясь соответствующим разрешением со стороны ФИФА и УЕФА. Однако оклад Витао, как и еще двух его нынешних партнеров по команде, остается загадкой для представителей СМИ, которые добыли и опубликовали указанные данные.
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