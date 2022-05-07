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  4. Больше чем у Тайсона. СМИ огласили зарплату Алана Патрика в Интернасьонале
Бразилия
07 мая 2022, 09:11 |
425
0

Больше чем у Тайсона. СМИ огласили зарплату Алана Патрика в Интернасьонале

Два экс-футболиста «Шахтера» получают в стане «колорадос» больше остальных

07 мая 2022, 09:11 |
425
0
Больше чем у Тайсона. СМИ огласили зарплату Алана Патрика в Интернасьонале
Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Патрик

Бывший полузащитник «Шахтера» Алан Патрик, который перебрался в «Интернасьонал» после начала российско-украинской войны, стал самым высокооплачиваемым футболистом бразильского клуба.

По имеющейся информации, месячный оклад Алана Патрика в «Интернасьонале» составляет 1 миллион бразильских реалов, что эквивалентно 186,5 тысячам евро.

Алан Патрик намного опередил прежнего лидера зарплатной ведомости «колорадос» и своего экс-партнера по «Шахтеру» Тайсона, который уехал в Бразилию еще в апреле минувшего года. Оклад хавбека в «Интернасьонале» составляет 650 тысяч бразильских реалов, или 121,3 тысячи евро.

Примечательно, что ныне в «Интернасьонале» есть еще один футболист, который связан с «Шахтером». Речь о 22-летнем центрбеке Витао, который подписал с бразильским клубом краткосрочный контракт до 30 июня, пользуясь соответствующим разрешением со стороны ФИФА и УЕФА. Однако оклад Витао, как и еще двух его нынешних партнеров по команде, остается загадкой для представителей СМИ, которые добыли и опубликовали указанные данные.

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Алан Патрик зарплаты Интернасьонал Тайсон Витао
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Источник Bolavip Brasil
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